Galatasaray, Avusturya'ya gitti !

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları sürdürmek için Atatürk Havalimanı'ndan Avusturya'nın Graz şehrine hareket etti. Sarı-kırmızılılar, daha sonra kara yoluyla Bad Waltersdorf kasabasına gidecek. Takım, kamp çalışmaları kapsamda ilk olarak 31 Temmuz Pazartesi günü Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak. Daha sonra ise 5 Ağustos Cumartesi günü Almanya Bundesliga temsilcisi Hertha Berlin ile bir özel maç yapacak.. Galatasaray, Hertha Berlin maçından sonra Türkiye'ye gelecek. Teknik Direktör Igor Tudor'un kamp için belirlediği

26 kişilik kafilede yer alan futbolcular şöyle: "Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Emrah Başsan, Bafetimbi Gomis, Tarık Çamdal, Lionel Carole, Garry Rodrigues, Koray Günter, Atalay Babacan, Gökay Güney, Yunus Akgün, Recep Gül, Barış Zeren, Eray İşcan."

Sarı-kırmızılılar, 2017-2018 sezonu çalışmalarına İstanbul'da başladı. Daha sonra yurt dışı kamp çalışmaları için Slovakya'ya gitti. UEFA Avrupa 2. Ön Eleme Turu ilk maçı olan Östersunds müsabakasına kadar Slovakya'da kamp yapan takım, daha sonra deplasmandaki maç için İsveç'e geçti. Östersunds'a elendikten sonra sarı-kırmızılılar, çalışmalarını İstanbul'da sürdürdü.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol