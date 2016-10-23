Galatasaray Odeabank karşılaşmaya, Micov, Pleiss, Sinan, Daye ve Göksenin beşiyle başlarken Banvit ise Orelik, Vidmar, Muric, Chappel ve Theodore ile başladı. Daye ve Mivoc’un sayılarıyla 6-0 öne geçen sarı-kırmızılılara Banvit Theodore’un 6 sayısıyla karşılık verdi. Daye ve Pleiss ile pota altında etkili olan Galatasaray Odeabank, periyodu 19-13 önde bitirdi.

İkinci periyoda Orelik ve Chappel’ın etkili oyunuyla başlayan Banvit, 7-0’lık seri yakalayarak skoru 20-19’a getirdi. Can ve Schilb’in basketleriyle Banvit’e karşılık veren sarı-kırmızılılar 26-20 öne geçmeyi başardı. Theodore’nun boyalı alandaki etkili oyunu skoru 26-26’ya getirdi. Hücumda etkinliğini arttıran Banvit, Gasper Vidmar’ın pota altından bulduğu sayılarla devreye 36-33 önde girdi.

Üçüncü periyoda Theodor’un etkili oyunuyla başlayan Banvit, skoru 45-37’ye getirdi. Micov ve Pleiss’ın bulduğu basketlere rağmen Banvit skoru 43-48’e taşıdı. Göksenin Köksal’ın etkili oyunuyla açılan farkı kapatan Galatasaray Odeabank üçüncü periyodun son iki dakikasına 50-48 geriden girdi. Mutaf ve Chappel farkın kapanmasına izin vermedi ve Banvit periyodu 57-52 önde kapattı.

Son periyoda Mutaf ve Theodore’nin etkili oyunuyla başlayan Banvit, farkı açarak skoru 68-57’ye getirdi. Orelik, çizginin dışından attığı basketle farkı 13 sayıya çıkararak skoru 66-79 yaptı. Karşılaşmanın son bölümlerinde Galatasaray farkı azaltmaya çalışsa da Banvit buna izin vermedi ve parkeden skorla 83-74 galip ayrıldı.