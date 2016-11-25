Turkish Airlines Euroleague maç sonucu: Galatasaray Odeabank: 78 - Barcelona Lassa: 64

Galatasaray Odeabank karşılaşmaya Micov, Göksenin, Sinan, Pleiss ve Schilb beşiyle başlarken Barcelona Lassa ise Rice, Vezenkov, Oleson, Perperoglou ve Tomic ile başladı. Schilb ve Göksenin Köksal’ın etkili oyunuyla karşılamaya başlayan Galatasaray Odeabank, ilk beş dakikada rakibine 13-9’luk üstünlük kurdu. Perperoglou’nun pota altındaki etkili oyunu skoru 13-13’e getirdi. İki takımın da basket bulmakta zorlandığı periyodun son anlarında Schilb’in boyalı alanda etkili oyunuyla Galatasaray Odeabank çeyreği 17-16 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Micov’un çizginin dışından bulduğu sayılarla başlayan sarı-kırmızılılar karşılaşmada 25-23 öne geçti. Barcelona Lassa’da Joe Dorsey’in etkili oyununa sarı-kırmızılı takımda Daye aynı şekilde cevap verince skor 27-27’ye geldi. Barcelona Lassa savunması Schilb ve Tyus işbirliğinde gelişen etkili oyuna engel olamayınca Galatasaray Odeabank devreye 39-35 önde girdi.

Üçüncü periyoda Sinan ve Micov’un üçlükleriyle başlayan Galatasaray Odeabank, farkı açarak skoru 47-37’ye getirdi. İspanyol ekibi Rice’i pota altında etkili kullanarak farkı kapatmaya çalışsa da hücumda Tyus ile etkili olan Galatasaray Odeabank 59-48’lik üstünlüğünü korudu. Galatasaray Odeabank, Micov’un bitime saniyeler kala bulduğu basketle çeyreği 61-48 önde bitirdi.

Son periyoda dış atışlarda etkili başlayan Galatasaray Odeabank, Sinan Gülen ve Jon Diebler’in bulduğu sayılarla skoru 74-62’ye getirdi. Barcelona Lassa Oleson ile etkili olmaya çalışsa da farkı kapayamadı ve Galatasaray Odeabank maçı 78-64 kazandı.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Sreten Radovic xx, Robert Lottermoser xx, Petri Mantyla xx

Galatasaray Odeabank: Preldzic xx 3, Micov xxx 15, Tyus xxx 12, Schilb xxx 18, Pleiss xx, Daye xx 2, Sinan xxx 18, Jon Diebler xx 3, Göksenin xx 3

Başantrenör: Ergin Ataman

Barcelona Lassa: Rice xxx 22, Holmes xx 4, Doellman xx, Dorsey xx 7, Claver xx, Vezenkov xx 4, Eriksson xx 5, Oleson xx 7, Koponen xx 4, Perperoglou xx 9, Tomic xx 2

Başantrenör: Georgıos Bartzokas

1. Periyot: 17-16 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 39-35 (Galatasaray Odeabak lehine)

3. Periyot: 61-48 (Galatasaray Odeabank lehine)