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Galatasaray, Barış Şimşek'in yönettiği maçları kaybetmiyor

Galatasaray, Barış Şimşek'in yönettiği 22 karşılaşmada sahadan 13 kez galip ayrılırken, 6 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 3 maçta da rakiplerine yenildi.

Galatasaray, Barış Şimşekin yönettiği maçları kaybetmiyor

08 Şubat 2018 15:31

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Antalyaspor maçının hakemi belli oldu. İki takım arasındaki mücadeleyi Barış Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve ve Mehmet Metin yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Özgüç Türkalp görev alacak.

Barış Şimşek, Galatasaray’ın bugüne kadar 22 karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 13 kez galibiyet alırken, 3 kez rakiplerine mağlup oldu. 6 maçta ise kazanan çıkmadı. Şimşek, geride kalan 22 maçta Galatasaraylı futbolculara 42 sarı, 1 kez de kırmızı kart gösterdi.

Barış Şimşek, en son Galatasaray’ın 25 Kasım 2016’da 3-1 kazandığı Bursaspor müsabakasını yönetmişti. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: Barış Şimşek, galatasaray

 

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