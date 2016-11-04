GALATASARAY 0-0 BAŞAKŞEHİR
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7'Sneijder'in kullandığı serbest vuruşta top doğrudan Volkan Babacan topa sahip oldu.
6'Sneijder, ceza sahasına ortalamak istedi. Mahmut topa elle müdahale etti. Galatasaray sol çaprazdan serbest vuruş kullanacak.
5'Bruma'nın topuna Uğur kademeye girdi ve topu uzaklaştırdı.
4'Orta alanda Galatasaray pas yapıyor. Sol kanatta Bruma topla buluştu.
3'Karşılaşmanın ilk dakikalarında Başakşehir daha çok topla oynuyor.
2'Başakşehir hazırlık pasları yapıyor. Galatasaray rakibi kendi yarı sahasında karşılıyor.
1'Orta alanı Başakşehir hızlı çıkmak istedi. De Jong topa elle müdahale etti.
1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı.
İLK 11'LER:
Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, Selçuk, de Jong, Sinan, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok
Medipol Başakşehir: Volkan, Uğur, Yalçın, Bekir, Eren, Mahmut, Emre, Mossoro, Visca, Cengiz, Mehmet Batdal
RİEKERİNK'TEN SÜRPRİZ:
Podolski maçta yedek oturacak.