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Galatasaray Başakşehir CANLI maç kaç kaç? GS Başakşehir golleri ve özeti izle

Galatasaray Medipol Başakşehir maçında ilk yarı oynnaıyor.

Galatasaray Başakşehir CANLI maç kaç kaç? GS Başakşehir golleri ve özeti izle

04 Kasım 2016 19:37

GALATASARAY 0-0 BAŞAKŞEHİR

(Maçtaki gelişmelere göre sayfamız güncellenmektedir)

 

7'Sneijder'in kullandığı serbest vuruşta top doğrudan Volkan Babacan topa sahip oldu.

6'Sneijder, ceza sahasına ortalamak istedi. Mahmut topa elle müdahale etti. Galatasaray sol çaprazdan serbest vuruş kullanacak.

5'Bruma'nın topuna Uğur kademeye girdi ve topu uzaklaştırdı.

4'Orta alanda Galatasaray pas yapıyor. Sol kanatta Bruma topla buluştu.

3'Karşılaşmanın ilk dakikalarında Başakşehir daha çok topla oynuyor.

2'Başakşehir hazırlık pasları yapıyor. Galatasaray rakibi kendi yarı sahasında karşılıyor.

1'Orta alanı Başakşehir hızlı çıkmak istedi. De Jong topa elle müdahale etti.

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı.

İLK 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, Selçuk, de Jong, Sinan, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok

Medipol Başakşehir: Volkan, Uğur, Yalçın, Bekir, Eren, Mahmut, Emre, Mossoro, Visca, Cengiz, Mehmet Batdal

RİEKERİNK'TEN SÜRPRİZ:

Podolski maçta yedek oturacak.

Etiketler: Başakşehir maçı, galatasaray, ilk 11leri belli oldu


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