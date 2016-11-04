Galatasaray, Medipol Başakşehir’e 2-1’lik skorla yenildi ve TT Arena’da üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılı takım özellikle ikinci yarıda sergilediği oyunla sınıfta kalırken, sarı-kırmızılı takımın duran toplardan gol yeme hastalığı ise devam etti.

Spor Toto Süper Lig’in 10. hafta açılış maçında Galatasaray, lider Medipol Başakşehir’i konuk etti. Karşılaşmada Medipol Başakşehir 2-1’lik skorla galip ayrılırken, Galatasaray evinde Trabzonspor’un ardından zorlu rakibine de mağlup olarak taraftarını derinden yaraladı.

Visca fırsatı kaçırdı

Karşılaşmaya taraftar desteğini de arkasına alarak başlayan Galatasaray, maçın ilk dakikalarında daha çok top yapan ve önde basan bir karakterle sahada yerini aldı. Maçın ilk çeyreğinde ev sahibi ekip oyuna genel olarak hakim olan taraftı. Kontra ataklarla çıkmaya çalışan Medipol Başakşehir adına bu dakikalar içerisinde ilk tehlikeli atak 12. dakikada Visca’nın ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şutta Muslera’nın eliyle kornere gönderdiği pozisyonda geldi.

Açılış Sinan’dan cevap Batdal’dan

İlk 30 dakika boyunca Visca’nın pozisyonu dışında karşılaşmada etkili bir atak gelişmedi. Maç genel ortalamada Galatasaray'ın kontrolünde geçerken, sarı-kırmızılı takımda gol 33. dakikada geldi. Bu dakikalarda rakibine önde basan sarı-kırmızılı takımda Sneijder’in kullandığı serbest vuruşta Sinan Gümüş meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. (1-0) Golün ardından Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink ve Abdullah Avcı kısa bir tartışma yaşadı. Medipol Başakşehirli futbolcular kalesinde gördüğü golün hemen 3 dakika sonrasında rakibine cevap verdi. Uğur Uçar’ın sağdan şık ortasında Mehmet Batdal arka direkte topu ağlara gönderdi. (1-1) İlk yarı karşılıklı atılan gollerle 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İlk devrenin istatistikleri

Sarı-kırmızılı takımda ilk yarı boyunca en etkili isim Bruma’ydı. Genç futbolcu sol kanattan aldığı toplarla ceza sahası çevresine inerek etkili olmaya çalıştı. Galatasaray ilk yarında yüzde 62’ye 38’lik topla oynama oranıyla mücadele etti. Medipol Başakşehir’de ilk yarıya damga vuran isim golü kaydeden Mehmet Batdal oldu. Turuncu-lacivertli takım bu devrede rakip kaleye 4 şutta 2 isabet sağladı. Galatasaray 8 şutta 3 isabet buldu. Galatasaray 216 başarılı pas ile yüzde 82’lik pas başarı oranı yakalarken, Avcı’nın öğrencileri 131 pasta yüzde 78’lik pas başarısı sağladı.

Yalçın Ayhan skoru tayin etti

İlk yarıya oranla ikinci devrede her iki ekip de geniş alanda oynayarak başladı. En etkili silahı kontra ataklar olan Medipol Başakşehirli futbolcular yine hızlı çıkarken kazanılan kornerde Yalçın Ayhan, 60. dakikada durumu 2-1’e getirdi. Karşılaşmada ilk değişiklik sarı-kırmızılı takımdan gelirken, 71’de Selçuk yerini Josue’ye bıraktı. Ofansta üretkenlik de sıkıntı çeken Galatasaray, ileri uçta da çoğalmakta zorlanınca, Riekerink 79’da ikinci değişikliğini yaparak Sinan’ı oyundan aldı Podolski’yi sahaya sürdü. Sahada 5 ofans oyuncusu ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım orta sahadaki üstünlüğünü de rakibine verince Medipol Başakşehirli futbolcular oyunun kontrolünü ellerinde tuttular. İkinci yarıda en net atağını 90+1. dakikada yakalayan Galatasaray, Başakşehir ceza alanında yaşanan karambolde Hakan Balta’nın vuruşunda Volkan Babacan topun ağlara gitmesine izin vermedi.

Karşılaşmanın istatistikleri

Medipol Başakşehir, Galatasaray’ı evinde 2-1’lik skorla mağlup ederek zirvede yerini sağlamlaştırdı ve puanını 26’ya çıkardı. Sarı-kırmızılı takım ise art arda evinde ikinci mağlubiyetini aldı. Riekerink ve öğrencileri 90 dakika boyunca yüzde 64’e 36’lık topla oynama yüzdesi ile karşılaşmayı tamamladı. Medipol Başakşehir rakip kaleye 9 şut gönderdi, 4’ünde isabet sağladı. Ev sahibi ekip ise 15 şutta 4 isabet buldu. Galatasaray 436 pasla yüzde 82’lik pas başarı oranı sağladı. Turuncu-lacivertli ekip ise 218 pasta yüzde 71’lik pas başarısı sağladı. Hem skoru tayin eden golüyle hem de savunmada takımını toparlayan oyunuyla Medipol Başakşehirli futbolcu Yalçın Ayhan, karşılaşmanın en iyisi olarak gösterildi.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Mossoro’nun ara pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Visca’nın vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

16. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Bruma’nın rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

26. dakikada Bruma’nın pasıyla topla buluşan Sneijder’in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

32. dakikada Sneijder’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Sinan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

36. dakikada Uğur’un ceza sahası dışının sağ tarafından ortasında arka direkte bulunan Mehmet’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

40. dakikada Bruma’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sinan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

54. dakikada sol kanatta topla buluşan Visca’nın rakipleri geçerek ceza saha içinde yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

60. dakikada Emre’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza saha içinde topla buluşan Yalçın’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

67. dakikada Sabri’nin sağ kanattan ceza sahası içine ortasında defanstan dönen topta ceza yayı üzerinde topla buluşan Sneijder’in gelişene vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

90+1. dakikada Sneijder’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Stat: TT Arena

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Hakan Yemişken xx

Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Semih xx, Hakan xx, Carole xx, Nigel de Jong xx, Selçuk xx (Josue dk. 71 x), Sinan xx (Podolski dk. 78 x), Bruma xx, Sneijder xx, Eren xx

Yedekler: Cenk, Serdar, Linnes, Chedjou, Cavanda

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Uğur xx, Bekir xx, Yalçın xx, Ferhat xx, Mahmut xx, Emre xx, Visca xx, Cengiz xx (Eren dk. 88 ?), Mossoro xx (Holmen dk. 82 x), Mehmet Batdal xx (Mustafa Pektemek dk. 90+1 ?)

Yedekler: Ufuk, Doka, Attamah, Napoleoni

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Sinan (dk. 32) (Galatasaray), Mehmet (dk. 36), Yalçın (dk. 60) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Carole, Muslera, Nigel de Jong, Eren, Josue (Galatasaray), Emre (Medipol Başakşehir)

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