Galatasaray - Beşiktaş 13. kez

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü saat 19.00’da evinde Beşiktaş ile mücadele edecek. İki takım Süper Lig’in kurulduğu 1959 yılından itibaren Nisan ayında birçok maç oynadı. Sarı-kırmızılılar ile siyah-beyazlılar, bu hafta oynayacakları müsabakayla birlikte ligde Nisan ayında 13. kez birbirlerine rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar 5 kez rakibini mağlup ederken, 3 kez de sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrıldı. 4 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Kartal 13 kez rakip fileleri havalandırırken, Aslan da rakibine 11 golle karşılık verdi.



İki takım son olarak Nisan’da 2011-2012 sezonundaki Spor Toto Süper Lig Süper Final Şampiyonluk Grubu mücadelesinde İnönü Stadyumu’nda karşılaştı. Bu müsabakayı Galatasaray, 2-0 kazandı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Süper Lig’de Nisan ayında oynanan karşılaşmalar şöyle:

1959/1960 06.04.1960 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

1971/1972 09.04.1972 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0

1975/1976 04.04.1976 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1

1982/1983 17.04.1983 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1

1983/1984 29.04.1984 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

1990/1991 20.04.1991 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 3

1993/1994 09.04.1994 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1

1996/1997 20.04.1997 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1

1999/2000 14.04.2000 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1

2003/2004 04.04.2004 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 2

2010/2011 30.04.2011 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0

2011/2012 16.04.2012 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 2