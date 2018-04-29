Galatasaray Beşiktaş Az Tv idman Tv şifresiz canlı izle | GS BJK Az Tv idman Tv izle | AZ TV CANLI İZLE

AZ TV CANLI İZLE... İDMAN TV CANLI İZLE... GS BJK MAÇI AZ TV İZLE... GS BJK MAÇI İDMAN TV İZLE... Süper Lig'in 31. haftası çok kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş ile bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 30 maçın ardından 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 63 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 62 puanla 3. sırada zirve yarışını sürdüren Beşiktaş'ı konuk ediyor. Peki Galatasaray Beşiktaş maçı AZ Tv, İdman Tv'den şifresiz canlı olarak yayınlanacak mı? Galatasaray Beşiktaş maçı bu akşam saat 19.00'da beIN Sports ekranlarından şifreli ve canlı olarak yayınlanacak. Ancak GS BJK maçının şifresiz canlı anlatımı maç başlar başlamaz bu sayfadan yayınlanacak. Bu akşam dünyada farklı ülkelerde canlı olarak yayınlanacak olan Galatasaray Beşiktaş maçı İdman TV ve AZ TV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanmayacak... Ancak aşağıdaki linklere tıklayarak GS BJK maçını şifresiz ve canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

Galatasaray, ligde evinde 17 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray’ın Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda oynadığı maçlarda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar ligde son 17 maçta 16 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı. Aslan, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla aldı. Sarı-kırmızılılar, bu istatistiği ile ligde evinde en çok puan kazanan takım konumunda bulunuyor.

Beşiktaş deplasmanda 4 kez yenildi

Beşiktaş, ligde deplasmanda oynadığı maçlarda 23 puan elde etti. Siyah-beyazlılar, oynadığı 15 müsabakada 6 galibiyet çıkarırken, 4 kez de mağlup oldu. Kartal, söz konusu karşılaşmalarda 22 gol atarken, kalesini 16 gole kapatamadı.

Düdük Fırat Aydınus’ta

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Fırat Aydınus, iki takım arasında daha önce 7 müsabakada düdük çaldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 4, siyah-beyazlılar 2 kez galip geldi.

Derbide en çok atan, en az yiyene karşı

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, bugün saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda iki takımın içinde önemli olan mücadelede ilginç bir istatistik bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon ligde 68 gol atarken, siyah-beyazlılar ise 59 kez fileleri havalandırdı. Aslan, attığı 68 golle ligde en çok gol kaydeden ekip konumunda bulunuyor. Galatasaray’da Bafetimbi Gomis 27, Beşiktaş’ta ise Talisca 13 golle takımlarının en golcü isimleri.

Beşiktaş Süper Lig’de yediği 25 golle 18 takım içerisinde en az kalesini gole kapatan takım. Sarı-kırmızılılar ise bu sezon 32 gol yedi ve 3. sırada yer alıyor. Derbi ligin en çok atan takımı ile en az gol yiyen ekibin mücadelesine sahne olacak.