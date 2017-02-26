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Galatasaray Beşiktaş derbisinde pas savaşları yaşanacak

Galatasaray ile Beşiktaş ligin 22. haftasında derbi maçında karşılaşacak. İki takımın da kritik derbi öncesi en etkili silahı orta sahada rakibi bunaltacak pasları yapıyor olması.

Galatasaray Beşiktaş derbisinde pas savaşları yaşanacak

26 Şubat 2017 15:19

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, Beşiktaş’ı konuk edecek. TT Arena’da oynanacak maçta Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Hem Galatasaray hem de Beşiktaş...

Hem Galatasaray hem de Beşiktaş ligin en çok topa sahip olan takımı. İki takım da topu ayağında tutmayı ve ataklarını pas oyununun devamına göre yapmayı seviyor. Ligde geride kalan 21 haftada Galatasaray ve Beşiktaş maç başına yüzde 62’lik topa sahip olma oranıyla ligin en çok topla oynayan takımları arasında zirvede yer alıyor. Ancak Beşiktaş, yüzde 62 topa sahip olma oranıyla mücadele etse de Galatasaray’a oranla oyunu daha dikine oynayan bir oyun yapısına sahip. Sarı-kırmızılı takım ise daha çok ilk planda yana ve ardından atağın şekline göre dikine oynuyor. Bunda en önemli etken ise iki takımın orta sahasında yer alan isimlerin farklı özelliklere sahip olması olarak gösteriliyor.

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Atiba ve Tolga

Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımın pas bağlantılarının kilit ismi. Kanadalı futbolcu ligde 19 maçta siyah-beyazlı formayı giydi. Atiba, geride kalan müsabakalarda maç başına 71 pas başarısı ve yüzde 94’lük pas başarı yüzdesi ile mücadele ediyor. 34 yaşındaki futbolcuyu ise Galatasaray’dan Tolga Ciğerci takip ediyor. Tolga, ligde sarı-kırmızılı takım ile çıktığı 12 maçta maç başına ortalama 70 başarılı pas ortalamasıyla mücadele ediyor. İki futbolcu da kendi takımları adına önemli isimler olarak ön plana çıkarken, Atiba’nın derbi maçta ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Tolga Ciğerci’nin ise yedek soyunacağı gelen haberler arasında.

Doğan Gündoğdu


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