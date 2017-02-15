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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin günü belli oldu| Ne zaman oynanacak saat kaçta

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacağını açıkladı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin günü belli oldu| Ne zaman oynanacak saat kaçta

15 Şubat 2017 19:39

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacağını duyurdu.


TFF, Spor Toto Süper Lig'in 22 ve 23. hafta ve Ziraat Türkiye Kupası programını açıklandı.

Programlar şöyle:

Spor Toto Süper Lig 22. hafta

24 Şubat Cuma
19.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor
20.00 Kasımpaşa - Bursaspor

25 Şubat Cumartesi
15.00 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor
16.00 Akhisar Belediyespor - Antalyaspor
19.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor

26 Şubat Pazar
13.30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği
16.00 Osmanlıspor - Medipol Başakşehir
19.00 Gaziantepspor - Fenerbahçe

27 Şubat Pazartesi
20.00 Galatasaray - Beşiktaş


Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 1. maçlar
28 Şubat Salı
20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

1 Mart Çarşamba
18.00 Sivasspor - Atiker Konyaspor
20.00 Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor

2 Mart Perşembe
20.30 Kayserispor - Fenerbahçe


Spor Toto Süper Lig 23. hafta

3 Mart Cuma
20.00 Trabzonspor - Kardemir Karabükspor

4 Mart Cumartesi
16.00 Buraspor - Gaziantepspor
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

5 Mart Pazar
13.30 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
16.00 Adanaspor - Atiker Konyaspor
19.00 Kayserispor - Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe - Osmanlıspor

6 Mart Pazartesi
19.00 Gençlerbirliği - Akhisar Belediyespor
20.00 Antalyaspor - Galatasaray 

Etiketler: galatasaray beşiktaş derbisi, ne zaman, Türkiye Futbol Federasyonu


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