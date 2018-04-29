Galatasaray Beşiktaş maçını şifresiz veren yabancı kanallar (GS-BJK şifresiz)

Süper Lig'in 31.hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşıyor. GS BJK şifresiz, canlı nasıl izlenir? Galatasaray Beşiktaş şifresiz veren kanallar hangileri? Az Tv,İdman Tv mücadeleyi canlı olarak veriyor mu ? İşte detaylar... Galatasaray Beşiktaş canlı izlemek için karşılamanın detaylarına bu haberimiziden rahatça ulaşabilirsiniz, Canlı anlatımlar, ve Galatasaray Beşiktaş maçı geniş özet ve golleri maç sonrasında sizlerle buluşacak. Peki şifresiz ve canlı olarak GS BJK maçı maçı nasıl izlenir? Hepsi ve daha fazlası bu haberimizde yer alıyor.

Galatasaray Beşiktaş (GS-BJK) maçını şifresiz veren kanallar

İtalya'dan Sky Calcio 2, İngiltere'den Sky Sports 1, Portekiz'den Sport TV1, Güney Afrika'dan SupérSport 3, Yunan Nova Sports 3, Romanya'dan Digi Sport 1, Sırbistan'dan Aréna Sport 4, Fransa'dan béIN Sports FR, Rusya'dan NTV Plus Futbol 2, Polonya'dan C+ Family, Arnavutluk'tan HD SupérSport 4 HD, Avusturya'dan SRF Zwéi, İsrail'den TVé La 1 5 SPORT, Almanya'dan HD Sky Sport 5, Güney Amerika'da béIN Sports 1 ve Brezilya'dan Sports TV yayınlayacak. Az Tv, İdman Tv ise mücadeleyi canlı olarak yayınlamayacak.





