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Galatasaray, Beşiktaş’ı devirdi

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Efeler Ligi’nin 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti.

Galatasaray, Beşiktaşı devirdi

07 Şubat 2018 17:22

Salon: Akatlar

Hakemler: Esat Danzili xx, Mehmet Gül xx

Beşiktaş: Ahmet Tümer xx, Baran Yılmaz xx, Muhammet Delibaş xx, Muhammet Ali Arslan xx, Batuhan Avcı xx, Onur Soydan (İlker Alican Çakır x, Metin Uç x, Oğuzhan Altıntaş x, Ahmet Boz x, Serhat Baş x, )

Antrenör: Hüseyin Düzceler

Galatasaray HDI Sigorta: Ertuğrul Gazi Metin xx, Yasin Aydın xx, Ufuk Minici xx, Doğukan Ulu xx, Melih Sıratca xx, Boğaçhan Zambak xx (Onurcan Çakır x, Hüseyin Koç x, Okello x)

Antrenör: Nedim Özbey

Setler: 17-25, 17-25, 25-18, 19-25

Süre: 87 dakika (20, 20, 23, 24)

Etiketler: beşiktaş, galatasaray

 

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