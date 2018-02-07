Galatasaray, Beşiktaş’ı devirdi

Salon: Akatlar
Hakemler: Esat Danzili xx, Mehmet Gül xx
Beşiktaş: Ahmet Tümer xx, Baran Yılmaz xx, Muhammet Delibaş xx, Muhammet Ali Arslan xx, Batuhan Avcı xx, Onur Soydan (İlker Alican Çakır x, Metin Uç x, Oğuzhan Altıntaş x, Ahmet Boz x, Serhat Baş x, )
Antrenör: Hüseyin Düzceler
Galatasaray HDI Sigorta: Ertuğrul Gazi Metin xx, Yasin Aydın xx, Ufuk Minici xx, Doğukan Ulu xx, Melih Sıratca xx, Boğaçhan Zambak xx (Onurcan Çakır x, Hüseyin Koç x, Okello x)
Antrenör: Nedim Özbey
Setler: 17-25, 17-25, 25-18, 19-25
Süre: 87 dakika (20, 20, 23, 24)