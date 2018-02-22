Galatasaray Bursaspor Canlı İzle ! Galatasaray Bursaspor CANLI Skor (Bein Sports İZLE )

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Galatasaray, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper'in 23. haftasında evinde Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra 10’a 10 dar alan oyunu yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Ana bölümde ise taktik oyun çalışıldı. Antrenmanın devamında salonda takım halinde bireysel çalışmalar gerçekleşti.

Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için tesislerde kampa girecek.

Galatasaray Bursaspor nasıl canlı izlenir?

Galatasaray Bursaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Galatasaray Bursaspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

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Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

Bursaspor, Galatarasay maçı öncesi moral depoladı

Bursaspor, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını Özlüce Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı öncesi basına açık son antrenmanını gerçekleştiren yeşil-beyazlı takım pas/pres ve teknik ağırlıklı çalıştı.

Özlüce Tesisleri'ndeki antrenman öncesi Bursasporlu futbolcuları ziyaret eden Nilüfer ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinin öğrencileri futbolculara moral verdi. Futbolculardan imza alan öğrenciler birlikte fotoğraf çektirdi.

Antrenmanın basına açık kısmında daha çok 5'e 5 pas/pres çalışması yapan futbolcular basına kapalı olan kısımda ise 11'e 11 maç yapıp taktik çalıştı.

Galatasaray maçında forma giyip giymeyeceği henüz belirsizliğini koruyan Mousa Sow takımdan ayrı doktor kontrolünde düz koşu yaparken, sakatlığı devam eden Badu antrenmana katılmadı. Bursaspor Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı basına kapalı antrenmanla devam edecek.

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen: "Galatasaray maçını dönüm noktalarından biri olarak ifade edebiliriz"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen Galatasaray maçının kendileri için dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. Le Guen kalan 12 maçın her birinin çok önemli olduğunu ancak ilk sırada Galatasaray karşılaşmasının olduğunu dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak olan Bursaspor'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen kamera karşısına geçti. Özlüce Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Le Guen, "Galatasaray maçını dönüm noktalarından biri olarak ifade edebiliriz, çünkü 12 maçımız kaldı. Her biri çok önemli, her biri artık dönüm noktası olacak. Onların ilki olarak isimlendirebiliriz" dedi. Puan tablosu açısından umudunu kaybetmediğini belirten Le Guen, "Galatasaray maçı kolay geçmeyecektir ama sezon biterken tabloda alacağımız yer açısından ben umutluyum. Puan tablosunun ilk bölümünde kendimizi konumlandırabileceğimize olan inancım, umudum devam ediyor" dedi.

"En hızlı şekilde özgüvenimizi geri kazanmalıyız"

Son 8 maçtır takımın galip gelemediğinin hatırlatılması üzerine deneyimli teknik adam, "Bu yolda tabii ki bazı zorluklar yaşadık. İyi geçen dönemimizin ardından. Devamlılık konusunda sıkıntılar yaşadık, daha sonrasında bazı oyuncularımızın eksikliği kadromuzda belirdi. Tabii ki bunlar gelirken, kaybettiğimiz maçlar dolayısıyla da özgüvenimizi kaybettik. Bence en hızlı şekilde geri kazanmamız gereken özelliğimiz, özgüvenimiz olacak. Pazar günkü oyun tabii ki sonuç olarak beni hayal kırıklığına uğrattı ama oyun olarak hayal kırıklığına uğramadığımı daha önce de söylemiştim bugün tekrar ediyorum. Belki bitirme alanında, son bölümde bazı eksikliklerimiz vardı, golü bulamadık ama savaşma ruhu, sahadaydı. Oyuncularımızın, oyun içindeki katılımı çok yüksekti, bence bu çok önemli bir temel oluşturuyor bizim açımızdan. Tamam daha etkili olmalıyız, tamam ön tarafta daha fazla üretmeliyiz, üretken olmalıyız bunları anlıyorum ama bunlar da şu an sahip olduğumuz temelin üzerine koyulabilecek şeylerdir, o yüzden umutluyum" cevabını verdi.

"Ben savaşmaya devam edeceğim"

Bir gazetecinin 'Kendi ruh halinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusu üzerine Le Guen, "Benim ruh halim şöyle; ben savaşacağım. Ben savaşmaya devam edeceğim. Tabii ki herkesin işine saygı duyuyorum. Sizlerin de işlerinize, sizlerin de ortaya koyduğu düşünceye saygı duyuyorum. Beni ilgilendiren taraf sahanın içidir. Herkes kendi işini yapmalı, dolayısıyla bende kendi işimi yapmalıyım. Ben elimden geleni, oyuncularımla birlikte sahanın içerisinde savaşan bir takım ortaya koyma görevini elimden gelen maksimum çabayla yapmaya çalışıyorum. Tabii ki her birinize saygı duyuyorum, benim işim saha içi ile alakalı ve ben umutluyum" dedi.

"Oyuncularım benim istifamı istiyor olsalardı yada bana hissettirselerdi belki durumlar değişik olurdu"

Bir gazetecinin son haftalardaki kötü performansın takım içi iletişimi etkileyip etkilemediğini sorması üzerine Le Guen, "Futbolda bu hep vardır, eğer kazanamıyorsanız belli problemler, karmaşıklıklar yaşanır takım içi iletişimde. Belki uzun süredir kazanamayan takım olduğumuz için iletişimi eskisi gibi yakalama konusunda belli zorluklar yaşıyor olabiliriz ama tabii ki bu sonuçlarla alakalı. Büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum aramızda, yanlış anlaşılmalara yer yok oyuncularımla aramda, onlara da sorabilirsiniz bunu onlar da düşünecektir. Bugün bulunduğumuz durumda onlar benim istifa etmemi istiyor olsalardı ya da bana böyle hissettiriyor olsalardı belki durumlar değişik olabilirdi ama onlarla da konuşabilirsiniz. Belki de yanılıyorum şu anda ama ben iletişimimizin iyi gittiğine inanıyorum" dedi. Her gün kendi kritiğini yaptığını belirten Fransız teknik adam, "Ben buranın sorumlusuyum. Her gün kendi değerlendirmemi yapıyorum, umarım sizler de yapıyorsunuzdur" diye konuştu.

