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Galatasaray, Bursaspor karşında çıkış arıyor

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray ile Bursaspor, TT Arena’da oynayacakları maçla birlikte 95. kez karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, bu maçtan galip ayrılıp çıkışa geçmek istiyor.

Galatasaray, Bursaspor karşında çıkış arıyor

24 Kasım 2016 11:52

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında yarın saat 20.00’de TT Arena’da Bursaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 11 haftada sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 20 puanla 5. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 21 puanla 4. sırada yer alıyor. Galatasaray ligde 11 maçta 15 gol atıp, 10 gol yerken, Bursa ekibi ise 13 gol kaydedip, kalesinde 7 gol gördü.

95. randevu
Süper Lig’de iki takım bugüne kadar 94 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 47 kez rakibini mağlup ederken, Bursaspor 22 kez sahadan galip ayrıldı. 25 mücadeleden ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 94 karşılaşmada sarı-kırmızılılar rakip fileleri 159 kez havalandırırken, kalesini 79 gole kapatamadı.

Galatasaray evinde geçit vermiyor
Galatasaray, Bursaspor ile evinde 56 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların büyük üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray evinde oynadığı karşılaşmalarda 42 kez galip taraf olurken, yeşil-beyazlılar ise 4 kez kazanabildi. 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, çıkış arıyor
Süper Lig’e iyi başlayan Galatasaray ilk 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı 4 maçta ise hayal kırıklığı yaşattı. Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray, son 4 haftada 3 mağlubiyet alırken, 1 kez kazanabildi. TT Arena’da Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’e mağlup olan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta da derbi maçında deplasmanda Fenerbahçe’ye yenildi. Kötü bulutları üzerinden atmak isteyen Galatasaray, Bursaspor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor.

Sarı-kırmızılılar, evinde duran toplarla vuruyor
Galatasaray, Süper Lig’de 11 haftada evinde 5 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 3 kez sahadan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, rakibine 2 kez mağlup oldu. Galatasaray bu sezon TT Arena’da Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Oynadığı 5 maçta sarı-kırmızılılar, 7 gol kaydederken, bu gollerin 4’ünü duran toplardan buldu.

Sneijder, Bursa’yı seviyor
Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Bursaspor ile oynadığı maçlarda takımını sırtlıyor. Sneijder, yeşil-beyazlılar ile oynanan 10 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Hollandalı futbolcunun sarı-kırmızılı forma ile bu sezon golü bulunmuyor.

En farklı skor 6-0
İki takım ilk kez 1967-1968 sezonunda karşılaşmış ve maç 1-1 beraberlikle sona ermişti. Galatasaray ile Bursaspor arasında oynanan maçlarda en farklı skor ise 6-0. Sarı-kırmızılılar, yeşil-beyazlıları 1999-2000 ve 2013-2014 sezonunda evinde oynadığı maçlarda 6-0 mağlup etmişti.  

Oğuzhan Ort

Etiketler: Bursaspor, galatasaray, süper lig


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