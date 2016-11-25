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Galatasaray Bursaspor maçı saat kaçta? Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray Bursaspor karşısında galibiyet peşinde. Galatasaray Bursaspor karşısında moral bulabilecek mi? Peki Galatasaray Bursaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Bursaspor maçı saat kaçta? Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda? İşte ilk 11ler

25 Kasım 2016 18:44

Galatasaray Bursaspor maçına dakikalar kala taraftarların gözü maç saatine çevrildi. Maçın başlamasına çok az zaman kalmışken nefesler tutuldu. Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmasının ardından Bursaspor karşısında galibiyet kazanarak moral bulmak istiyor. Peki Galatasaray Bursaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 

GALATASARAY BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Bursaspor'u Türk Telekom Arena'da ağırlayacak. Galatasaray ile Bursaspor bu akşam saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın galibiyet peşinde koştuğu karşılaşma Lig TV'de canlı yayınlanacak. 

İŞTE HER İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Sabri, Serdar Aziz, Hakan Balta, Linnes, Selçuk, De Jong, Bruma, Sneijder, Yasin, Podolski.

Bursaspor'un 11'i: Harun, Erdem, İsmail, Sivok, Aziz, Faty, Merter, Batalla, Joshua, Deniz, Kubilay

Etiketler: Galatasaray Bursaspor maçı, Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda?, Galatasaray Bursaspor maçı saati


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