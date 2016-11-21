Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetimindeki antrenmanda Fenerbahçe'ye karşı forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanın devam eden bölümünde pas ve top kapma çalışması gerçekleştirilirken, antrenmanın ana bölümünde ise dörde dört dar alanda yüksek tempolu çift kale maç yaptı.

Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

