Diğer
Kategoriler

Galatasaray camiasının önemli isimleri Stadyum Müzesi’nde ağırlandı

Galatasaray’ın 29. Başkanı Alp Yalman, eski yöneticiler ve eski futbolcular, basketbolcular, voleybolcular, su sporları sporcuları ve camianın çok sayıda önde gelen ismi Galatasaray Müzesi’nde ağırlandı.

Galatasaray camiasının önemli isimleri Stadyum Müzesinde ağırlandı

12 Nisan 2018 15:38

Galatasaray Spor Kulübü’nün tarihinde önemli yer tutan, kupa, madalya ve başarı kazandıran sporcular, antrenörler ve yöneticiler; sarı-kırmızılı yönetim tarafından yapılan özel davetle Galatasaray Stadyum Müzesi’nde ağırlandı. Müze ziyaretine İkinci Başkan Ahmet Şenkal ile Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik eşlik etti.
Organizasyonda Galatasaray’ın 29. Başkanı Alp Yalman, Galatasaray Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu, eski futbolcular, basketbolcular, voleybolcular, su sporları sporcuları ve sarı-kırmızılıların çok sayıda önde gelen ismi yer aldı. 

Davetliler, daha sonra Galatasaray’ın tarihini anlatan kısa filmi izledi. Davet, beraber yenilen öğle yemeği ile tamamlandı.  

Etiketler: galatasaray

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç