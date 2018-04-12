Galatasaray camiasının önemli isimleri Stadyum Müzesi’nde ağırlandı

Galatasaray Spor Kulübü’nün tarihinde önemli yer tutan, kupa, madalya ve başarı kazandıran sporcular, antrenörler ve yöneticiler; sarı-kırmızılı yönetim tarafından yapılan özel davetle Galatasaray Stadyum Müzesi’nde ağırlandı. Müze ziyaretine İkinci Başkan Ahmet Şenkal ile Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik eşlik etti.

Organizasyonda Galatasaray’ın 29. Başkanı Alp Yalman, Galatasaray Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu, eski futbolcular, basketbolcular, voleybolcular, su sporları sporcuları ve sarı-kırmızılıların çok sayıda önde gelen ismi yer aldı.

Davetliler, daha sonra Galatasaray’ın tarihini anlatan kısa filmi izledi. Davet, beraber yenilen öğle yemeği ile tamamlandı.