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Galatasaray deplasmanda Banvit'i devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Banvit, sahasında Galatasaray Odeabank’a 80-90 mağlup oldu.

Galatasaray deplasmanda Banviti devirdi

08 Mayıs 2018 23:21

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Banvit, sahasında Galatasaray Odeabank’a 80-90 mağlup oldu.

Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Özlem Yalman xx, Serdar Ünal xx, Serhat Büker xx
Banvit: Adonis Thomas xx 3, Damian Kulig xx 9, Angelo Caloiaro xxx 27, Gasper Vidmar xx 13, Tony Taylor xxx 17, Andy Rautins xx 4, Rıdvan Öncel x 5
Başantrenör: Saso Filipovski
Galatasaray Odeabank: Dwight Hardy xxx 16, Emir Preldzic xxx 15, Göksenin Köksal xx 13, Gregory Renfroe xxx 22, Venard Hendrix xx 9, Jordan Taylor x 2, Adas Juskevicius xx 13
Başantrenör: Oktay Mahmuti
1. Periyot: 21-25 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 23-19 (Banvit lehine)
3. Periyot: 24-22 (Banvit lehine)
5 faulle çıkan: Andy Rautins (Banvit)  

 

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