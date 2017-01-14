Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 13. haftasında Tosyalı Toyo Osmaniye, kendi sahasında Galatasaray’a 63-96 yenildi.
Salon: Tosyalı Arena
Hakemler: Abdullah Koputan xx, Fazilet Gülter xx, Hüseyin Çelik xx
Tosyalı Toyo Osmaniye: Marina Bas xx 10, Williams xx 12, Nazlı Gökdemir x 3, Gardner xx 16, Aysu Keskin x 7, Tuğçe İnöntepe x 2, Grınsven xx 13
Başantrenör: Ömer Buharalı
Galatasaray: Pınar Demirok xx 12, Traore xxx 17, Işıl Alben xx 4, Vıtola xxx 9, Seda Deniz xxx 5, Deniz Çolakoğlu xxx 16, İrem Naz Topuz xx 1, Papova xx 8, Jefferson xxxx 24
Başantrenör: Marina Maljkovic
1. Periyot: 19-25 (Galatasaray lehine)
Devre: 35-41 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 50-77 (Galatasaray lehine)
Kasım Karadağ