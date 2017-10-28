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Galatasaray, deplasmanda yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig’de bu hafta deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçından galip gelerek, yenilgisiz liderliğini sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde deplasmanda 7, toplamda da 13 karşılaşmada mağlup olmadı.

Galatasaray, deplasmanda yenilmiyor

28 Ekim 2017 11:15

Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında yarın saat 19.30’da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 9 haftada sarı-kırmızılılar; 7 galibiyet, 2 beraberlik sonucunda aldığı 23 puanla zirvede yer alıyor. Bordo-mavililer ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 9 puanla 14. sırada bulunuyor.

Galatasaray’ın deplasman raporu

Galatasaray, Süper Lig’de son 7 deplasmandaki maçta rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 7 kez rakiplerini yenerken, 1 kez de berabere kaldı. Galatasaray’ın bu serisi aynı zamanda ligde deplasmanda devam eden en uzun seri konumunda bulunuyor.

13 maçtır yenilgi yüzü görmedi

Galatasaray, Süper Lig’de geçtiğimiz sezon 4, bu sezonda 9 maç olmak üzere toplam 13 karşılaşmada yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 13 maçta 11 kez galip gelirken, 2 kez berabere kaldı. Aslan bu yaptığı seri ile ligde devam eden en uzun namağlup unvanına sahip. Galatasaray, en son 2016-2017 sezonunun 30. haftasında evinde Kasımpaşa’ya yenilmişti.

Belhanda’nın yokluğunda görev Selçuk İnan’da

Galatasaray’da geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda, Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Belhanda’nın yokluğunda Teknik Direktör Igor Tudor’un kaptan Selçuk İnan’a ilk 11’de görev vermesi bekleniyor.

Bafetimbi Gomis, takımı sırtlıyor

Galatasaray’ı bu sezon Fransız golcü Bafetimbi Gomis’in attığı goller zirveye taşıdı. Yıldız futbolcu, bu sezon ligde oynadığı 9 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Gomis, 9 golünün yanında 2 de asist yaptı. Takımda Gomis’ten sonra en golcü Tolga Ciğerci bulunuyor. Ciğerci, 7 maçta 5 gol kaydetti. Öte yandan sarı-kırmızılıların defans oyuncusu Maicon’un da 3 golü bulunuyor.

Serdar ve Fernando ceza sınırında

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Serdar Aziz ve Fernando sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde daha önceki maçlarda 3 kez sarı kart gören ikili, bordo-mavililere karşı sarı kart görmeleri halinde ligde 11. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
İki takım arasındaki bu önemli mücadeleyi Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken yapacak. Ümit Öztürk ise mücadelenin 4. hakemi olacak. 

Oğuzhan Ort

 

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