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Galatasaray derbi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü

Galatasaray derbi hazırlıklarını sürdürdü

11 Kasım 2016 15:00

Sarı-kırmızılı takımda derbi hazırlıkları devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplara ayrılan oyuncular, beşe iki top kapma ve pas egzersizlerinin ardından teknik pas çalışması yaptı. Antrenmanın devam eden bölümde orta ve sonuçlandırma çalışması üzerinde durulurken son bölümde dar alanda altıya altı çift kale oyun gerçekleştirildi.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. 

Etiketler: galatasaray


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