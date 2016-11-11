Sarı-kırmızılı takımda derbi hazırlıkları devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplara ayrılan oyuncular, beşe iki top kapma ve pas egzersizlerinin ardından teknik pas çalışması yaptı. Antrenmanın devam eden bölümde orta ve sonuçlandırma çalışması üzerinde durulurken son bölümde dar alanda altıya altı çift kale oyun gerçekleştirildi.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.