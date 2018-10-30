Galatasaray derbi hazırlıklarını sürdürdü!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular, kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu yaptıktan sonra soğuma hareketleriyle çalışmalarını tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Younes Belhanda ve Martin Linnes, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli, takımla beraber ısınma bölümünde yer aldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı. Fernando Reges, tedavisinin ardından salonda fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Yuto Nagatomo, üç gün önce pnömotoraks (akciğer sönmesi) nedeniyle operasyon geçirdikten sonra, bugün solunum egzersizleri planlanarak hastaneden taburcu edildi.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

