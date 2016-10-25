Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda son şampiyon Galatasaray, Spor Toto 3. Lig 2.Grup'ta yer alan Dersimspor'u evinde konuk edecek. Peki Galatasaray-Dersimspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Karşılaşma hakkında tüm detaylar haberimizde...

MAÇ BİLGİLERİ

Maç günü: 25 Ekim Salı

Maç saati: 21:00

Stadyum: TT Arena

Hakem: Bülent Birincioğlu

Can yayın: A Spor

Canlı Anlatım: İha.com.tr

Son 3 Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, Spor Toto 3. Lig 2. Grup takımı Dersimspor'u tek maç sonunda elediği takdirde grup aşamasına adını yazdıracak.

DERSİMSPOR'DA GALATASARAY MAÇI HEYECANI

Spor Toto 3. Lig 2.Grup'ta yer alan Dersimspor'da, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın Galatasaray'la deplasmanda oynanacak maçın heyecanı yaşanıyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray: Cenk, Sabri, Serdar Aziz, Semih, Linnes, Hamit, De Jong, Sinan, Josue, Yasin, Podolski

Dersimspor: Barış Başkan, Volkan Dikmen, Furkan, Atahan, Koray Yıldız, Emrah, Zeki, Çağdaş, Volkan Çekirdek, İbrahim, Koray Kurt

