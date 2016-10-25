Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda son şampiyon Galatasaray, Spor Toto 3. Lig 2.Grup'ta yer alan Dersimspor'u evinde konuk edecek. Peki Galatasaray-Dersimspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Karşılaşma hakkında tüm detaylar haberimizde...
MAÇ BİLGİLERİ
Maç günü: 25 Ekim Salı
Maç saati: 21:00
Stadyum: TT Arena
Hakem: Bülent Birincioğlu
Can yayın: A Spor
Canlı Anlatım: İha.com.tr
Son 3 Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, Spor Toto 3. Lig 2. Grup takımı Dersimspor'u tek maç sonunda elediği takdirde grup aşamasına adını yazdıracak.
DERSİMSPOR'DA GALATASARAY MAÇI HEYECANI
Spor Toto 3. Lig 2.Grup'ta yer alan Dersimspor'da, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın Galatasaray'la deplasmanda oynanacak maçın heyecanı yaşanıyor.
Muhtemel ilk 11'ler
Galatasaray: Cenk, Sabri, Serdar Aziz, Semih, Linnes, Hamit, De Jong, Sinan, Josue, Yasin, Podolski
Dersimspor: Barış Başkan, Volkan Dikmen, Furkan, Atahan, Koray Yıldız, Emrah, Zeki, Çağdaş, Volkan Çekirdek, İbrahim, Koray Kurt