GALATASARAY 4-0 DERSİMSPOR

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62'Sabri'nin sağ kanattan ortasında top Jouse'nin önünde kaldı. Vuruşunda top savunmaya çarptı. Korner...

61'Dersimspor'un başlama vuruşuyla oyun tekrar hareketlendi.

60'Emrah Tankişi itiraz sebebiyle sarı kart gördü.

60'Kullanılan köşe vuruşunda Serdar Aziz topu indirdi. Ceza sahası dışında Podolski gelişine vurdu. Top çok sert bir şekilde ağlarla buluştu.

60'GOL! Podolski

59'Sinan sağ kanattan ortaladı. Volkan kafayı vurdu. Korner...

57'Dersimspor'da Devrim Barkin oyunda. Zeki Sinanoğlu oyundan çıktı.

56'Sabri'nin pasında Jouse tek pas oynadı. Sinan topa hareketlenemedi.

55'Yasin rakiplerinde sıyrıldı. Ceza sahasına gireceği esnada savunma araya girmeyi başardı.

54'Yasin sol kanattan hareketlendi. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu dışarı attı.

53'Sabri'nin uzun pasında Sinan Gümüş ceza sahasına girer girmez gelişine vurdu. Top kaleciden döndü.

52'Yasin sol kanattan çizgiye indi. İçeriye çevirdiği topta Furkan Taşdemir kademeye girdi.

51'Sabri sağ kanatta hareketlendi. İki rakibini geçti. Sonrasında topu oyun alanında tutamadı.

50'Podolski'nin pasında Sinan topla buluştu. Tekrar içeriye çevirdi. Savunma araya girdi.

49'De Jong'un pasında Yasin topu kontrol edemedi.

48'Podolski, Yasin ve Jouse arasında üçgen kuruldu. Üst üste tek pasların ardından savunma araya girdi.

47'Emrah'ın ceza sahasına gönderdiği top De jong topu karşıladı.

46'Koray Kurt topla hareketlenmek istedi. Serdar Aziz rakibini indirdi. Faul...

46'İkinci yarının ilk düdüğü çaldı.

İlk devrenin son düdüğü çaldı. Galatasaray 3-0 Dersimspor

45'Yasin'in ortasında arka direkte Podolski indirdi. Top Dersimspor'da kaldı.

45'Sabri'nin ortasında Podolski kafayı vurdu. Top savunmaya çarparak dışarı çıktı.

44'Yasin sol kanattan çizgiye indi. Ortasında Podolski kafa vuruşunu yaptı. Top üstten auta çıktı.

43'De Jong'un pasında Sinan Gümüş, Hamit'e aktardı. Savunma kademeye girdi.

42'Yasin'in köşe vuruşunda Dersimspor savunmasına faul yapıldı.

41'Linnes'in ortasında top savunmadan kornere çıktı.

40'Yasin sol çaprazda topla buluştu. Orta şut karışımı vuruşunda top doğrudan ağlarla buluştu.

40'GOL! Yasin Öztekin

39'Yasin sol çizgiye indi. Yerden içeriye çevirdi. Savunma kademeye girdi.

39'Serdar Aziz topu çaldı ve Sabri'ye emanet etti. Galatasaray atağı gelişiyor.

38'Kullanılan köşe vuruşunda topa kimse dokunamadı. Dersimspor atağı sürüyor.

38'Emrah Tankişi ceza sahasına hareketlendi. Semih Kaya kayarak müdahale etti. Korner...

37'Koray Yıldızın'ın ortasında Semih topu uzaklaştırdı.

36'Oyun tekrar hareketlendi. De Jong'un pasında Podolski ofsayt pozisyonunda.

35'Yasin'in pasında sol çaprazdan Podolski vuruşunu yaptı. Top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

35'GOL! Podolski

34'Özkan Yılmaz topla çıkarken Linnes'in müdahalesiyle yerde kaldı.

33'Jouse'nin ortasında arka direkte De Jong şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.

32'Podolski'nin pasında Sinan topla buluştu ve yerde kaldı. Galatasaray paslaşarak kullandı.

31'Koray Kurt savunma arkasında topal buluştu. Topu ağlarla buluşturdu ancak. Öncesinde hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.30'Jouse'nin pasında Linnes sol kanatta topla buluştu. Ortasında savunma topu karşıladı.

29'De Jong'un derinlemesine pasında Yasin'den önce Barış Başkan topa sahip oldu.

28'Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor. Dersimspor önde baskıyı sürdürüyor.25'Yasin bir kez daha sol kanattan hareketlendi. İçeriye çevirdiği topta Barış topa sabip oldu.

24'Oyun başlama vuruşu ile tekrar hareketlendi.

23'Yasin sol kanattan topu getirdi. Podolski ile paslaştı. Çizgiye inen Yasin bir kez daha içeri çevirdi. Podolski topu kontrol etti ve vuruşunda topu ağlara gönderdi.

23'GOL! Podolski

23'Koray Kurt sağ kanattan hareketlendi. Serdar Aziz kayarak topa müdahale etti.

22'Sol kanattan Sabri'nin ortasında Podolski kafayı vurdu. Top direkten dışarı çıktı.

21'Kullanılan köşe vuruşunda Barış topu yumrukladı.

21'Podolski sol kanattan topu getirdi. Pasında Josue şutunu çekti. Kaleci son anda topu kornere çeldi.

20'Emrah'ın şutunda top De Jong'a çarptı. Havalanan topu Cenke çıktı ve topa sahip oldu.

19'Podolski kısa süreli sakatlık yaşadı ancak yerden kalktı. Oyuna devam ediyor.

18'Josue'nin pasında Podolski topla ceza sahasına girdi. Savunma arkadan kayarak tehlikeyi önledi. Podolski penaltı bekledi. Hakem devam kararı verdi.

17'Sağ kanattan yapılan ortada Yasin topu indirdi. Podolski'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

16'Sabri sağ kanattan ortaladı. Zeki topu kafayla karşıladı.

15'Jouse'nin pasında Sinan vuruşu yapamadı. Sonrasında Jouse şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.

14'Kullanılan köşe vuruşunda ön direkte kafayı Yasin vurdu. Savunma çizgiden topu çıkardı.

13'Sinan Gümüş sağ kanatta topal buluştu. Çok hızlı bir şekilde ceza sahasına yöneldi. Kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda son anda defans kayarak müdahale etti.

12'Jouse'nin ortasında Barış Başkan çıktı ve topun sahibi oldu.

11'Yasin ceza sahası dışında topla buluştu. Sol çaprazdan vuruşunda Barış Başkan son anda topa dokundu. Korner...

10'Sinan, Josue'ye aktardı. Jouse'nin ara pasında Sinan Gümüş kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sinan'ın vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

9'Linnes, Jouse'yi topla buluşturmak istedi. Dersimspor'da Zeki araya girdi.8'Uzun pasta Koray topa hareketlendi. Serdar Aziz kademeye girdi.

7'Çok sayıda Dersimspor taraftarı maçı Arena'dan takip ediyor.

6'Yasin'in pasında Sinan Gümüş sol çaprazdan topla buluşur buluşmaz vuruşunu yaptı. Top kaleyi bulmadı.

5'Josue'nin ortasında savunma topu kafayla karşıladı.

5'Sabri topu kaptırdıktan sonra presini sürdürdü. Korner...

4'Sinan Gümüş sağ kanatta çizgiye indi. Sabri'ye topu aktardı. Sabri'nin pası hatalı.

3'Galatasaray tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

2'De Jong'un pasında Yasin çizgiye indi. Topu oyun alanının içinde tutamadı.

2'Lukas Podolski iki rakibini geçti. Sonrasında Hamit ile paslaştı. Ceza sahasına girdi. Pasında savunma araya girdi.

1'Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda son şampiyon Galatasaray, Spor Toto 3. Lig 2.Grup'ta yer alan Dersimspor'u evinde konuk edecek.

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İLK 11'LER:

Galatasaray: Cenk, Sabri, Semih, Serdar, Linnes, Hamit, De Jong, Sinan, Yasin, Josue, Podolski

Dersimspor: Barış, Volkan Dikmen, Furkan, Emrah Dursun, Emrah Tankişi, Zeki, Özkan, Volkan Çekirdek, Koray Kurt, İbrahim, Koray