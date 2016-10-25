Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda son şampiyon Galatasaray, Spor Toto 3. Lig 2.Grup'ta yer alan Dersimspor'u evinde konuk edecek. Peki Galatasaray-Dersimspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Karşılaşma hakkında tüm detaylar haberimizde...

MAÇ BİLGİLERİ

Maç günü: 25 Ekim Salı

Maç saati: 21:00

Stadyum: TT Arena

Hakem: Bülent Birincioğlu

Can yayın: A Spor

Canlı Anlatım: İha.com.tr

Son 3 Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, Spor Toto 3. Lig 2. Grup takımı Dersimspor'u tek maç sonunda elediği takdirde grup aşamasına adını yazdıracak.

DERSİMSPOR'DA GALATASARAY MAÇI HEYECANI

Spor Toto 3. Lig 2.Grup'ta yer alan Dersimspor'da, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın Galatasaray'la deplasmanda oynanacak maçın heyecanı yaşanıyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray: Cenk, Sabri, Serdar Aziz, Semih, Linnes, Hamit, De Jong, Sinan, Josue, Yasin, Podolski

Dersimspor: Barış Başkan, Volkan Dikmen, Furkan, Atahan, Koray Yıldız, Emrah, Zeki, Çağdaş, Volkan Çekirdek, İbrahim, Koray Kurt

Galatasaray PFDK’ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig’in geride kalan 8. haftasının ardından PFDK sevkleri açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 8. haftasının ardından, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk kararları açıklandı. Galatasaray, Trabzonspor maçındaki saha olayları ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden açıklanan kararlar şu şekilde:

Galatasaray Kulübü'nün 22.10.2016 tarihinde oynanan Galatasaray -Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddeleri uyarınca ve 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. (Rıdvan Turşak)