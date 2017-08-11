Galatasaray Divan Kurulu olağanüstü toplanıyor...

Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre, son 2 ay içinde futbol takımıyla ilgili yapılan transferlerin maliyeti ve bu maliyetin mali kaynağı ve finansmanı hakkında bilgi almak isteyen üyeler, imza toplayarak 2 ay tatil kararı alan divan kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Dün, üyelerden 44'ünün ıslak imzasıyla gündeme getirilen olağanüstü toplantı yapma önerisinin, divan kurulu başkanı İrfan Aktar tarafından bireysel başvuru gerektiği gerekçesiyle reddedildiği, bugün ise 20 olan yeterlilik sayısına ulaşıldığı açıklandı.

Galatasaray Divan Kurulu, 16 Ağustos Çarşamba günü Dedeman Otel'de toplanacak.