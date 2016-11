Galatasaray’da kupa mesaisi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk maçında evinde karşılaşacağı Elazığspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman takım halinde yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Gruplar halinde 5’e 2 pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, sekize sekiz dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

A2 TV KANAL FREKANSI

A2 kanalını uydularına eklemek isteyen izleyicilerin, aşağıdaki frekans bilgilerini receiverlarının ayarlar kısmındaki kanal ekleme bölümüne yazmaları gerekmektedir.

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)

A2 TV DİGİTÜRK VE DİĞER PLATFORMLARDA KAÇ NUMARALI KANALDA OLACAK?

Digiturk'te 35 nolu kanalda yayın hayatına başlayacak olan A2, Teledünya'da 37 nolu kanal, Turkcell TV'de 29 nolu kanal, Tivibu'da ise 59 nolu kanalda izleyicilerle buluşacak.

Bayram Bektaş: "Önceliğimiz lig ama kupayı da göz ardı etmiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Elazığspor’da, Teknik Direktör Bayram Bektaş, "Kupayı göz ardı etmiyoruz ama çok da büyük bir önem taşımıyor bizim için. Tabii ki öncelikle lig ama kupada da maçları verecek halimiz yok" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Elazığspor’da, Teknik Direktör Bayram Bektaş, zorlu karşılaşma öncesi takımının durumu hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Takımın İstanbul’da kamp yaptığı otelde soruları yanıtlayan tecrübeli teknik adam, zor bir süreçten geçtiklerini söyleyerek, "Takımda üçüncü dönemim. Daha önce şampiyon olduğumuz yıl geçmiştik 2012’de. Bir de geçen sene burada çalışmışlığımız var, bu da üçüncü dönemimiz. Ancak geçen sene ayrıldığımızda çok büyük sıkıntılarla karşılaştık. Bütün süreci biliyorsunuz. Bu üçüncü dönemde ise yeni yönetim ve Belediye Başkanımızla birlikte ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Sürekli bir borç ödeniyor. Bir de transfer yasağı yediğimiz için karşılaştığımız tablo kimsenin beklediği bir tablo değil. Kadromuz kısıtlı, 19 oyuncum var. Zaten 7-8 tanesi genç. 12 puan ceza yemiş bir takım, 6 puanı iade edilmiş bir takım... Bunları düşündüğümüzde bu takım 15 puan toplamış bir takım" ifadelerini kullandı.

"Bizim için kupa çok büyük önem taşımıyor"

Her maça final havasında hazırlandıklarına dikkat çeken Bektaş, “Ben her maçımı final maçı olarak görüyorum. Şu an sahada gereğini yaptıktan sonra, oynamak istediğim futbolu oynadıktan sonra inanın bana zaten neticeler gelir. Ben her maça, oyuncularımı son maçımız gibi, final maçı gibi hazırlamaya çalışıyorum. Kupayı göz ardı etmiyoruz ama çok da büyük bir önem taşımıyor bizim için. Çünkü kadro derinliğimiz yok. Ben şimdi pazar günü maç oynadım, yarın Galatasaray maçım var, hafta sonu ise benim çok çok önemli bir maçım var kendi evimde Denizli’ye karşı. Deplasmanda iyi oynayan bir takım. Kulübe belki maddi olarak bir getirisi var kupanın ancak şu an inanın bana yönetimimizin de bunu düşünecek hali yok. Biz ligi düşünüyoruz. Tabii ki öncelikle lig ama kupada da maçları verecek halimiz yok. Sahaya hiçbir zaman hiçbir şekilde beraberliğe bile çıkmam. Galip gelebileceksem galip gelirim. Ama devre arasında transferin açıldığını varsayarak eğer şu kupa maçlarını iyi bitirirsek, kadro derinliği de oluşursa kupada da devam etme şansım olur" diye konuştu.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 18:30

Maçın günü: 30 Kasım 2016

Stadyum: TT Arena

Maçın hakemi: Arda Kardeşler

Canlı Yayın: A2 TV

Canlı anlatım: İha.com.tr

Kupada hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. (RIDVAN TURŞAK)

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılana açıklamaya göre, 29, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

12.30 Yeni Amasyaspor - Medipol Başakşehir: Mustafa İlker Coşkun

14.30 Ümraniyespor - Aydınspor 1923: Özkan Çeliker

16.45 Sivasspor - Göztepe: Süleyman Abay

18.30 Kayserispor - Boluspor: Suat Arslanboğa

20.30 Darıca Gençlerbirliği - Beşiktaş: Alper Ulusoy

30 Kasım Çarşamba

12.00 Tuzlaspor - 24Erzincanspor: Sarper Barış Saka

14.00 Şanlıurfaspor - Kırklarelispor: Caner Ak

14.00 Menemen Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler: Emre Malok

16.30 Akhisar Belediyespor - Bursaspor: Mete Kalkavan

18.30 Galatasaray - Elazığspor: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Halil Umut Meler

1 Aralık Perşembe

12.00 Sancaktepe Belediyespor - Kasımpaşa: Onur Karabaş

14.00 Kızılcabölükspor - Atiker Konyaspor: Kutluhan Bilgiç

16.00 Çaykur Rizespor - İnegölspor: Özgüç Türkalp

18.30 Osmanlıspor - Gaziantepspor: Bülent Birincioğlu

20.30 Trabzonspor - Gümüşhanespor: Yaşar Kemal Uğurlu