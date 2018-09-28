Galatasaray Erzurum CANLI İZLE| GS Erzurum Canlı Skor Maç Kaç Kaç?

GS Erzurum Canlı İzle, GS Erzurum şifresiz canlı izle, GS Erzurum şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 4 galibiyet ve 2 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 12 puanla lider Medipol Başakşehir'in 1 puan ardından averajla ikinci sırada bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise henüz galibiyetle tanışamadı. 6 maçta 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşayarak son sırada bulunan Erzurum temsilcisinde, Galatasaray maçı öncesinde teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.İşte bu maça dair tüm bilgiler...

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Galatasaray, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanın ısınma bölümünde hareketlilik çalışması yapıldı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde koordinasyon sürat çalışması üzerinde duruldu. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktiksel oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Öte yandan Selçuk İnan, tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı.

Sarı-kırmızılılar bu çalışmanın ardından yarın akşam saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda başlayacak BB Erzurumspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Spor Toto Süper Lig'de 6 haftalık periyot geride kalırken Galatasaray deplasmanda yediği 8 golle, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor ile rakip sahada en fazla gol yiyen ekip oldu.

Süper Lig'de 6. hafta maçları tamamlanırken, ligde lider Medipol Başakşehir'in hemen arkasında yer alan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor ile birlikte 8 gol yiyerek ligin en fazla gol yiyen 3 ekibinden biri oldu. Deplasmanda Ankaragücü'nden 1, Trabzonspor'dan 4 ve Akhisarspor'dan 3 gol yiyen sarı-kırmızılılar, sahasında ise sadece 1 gol yedi.

Atiker Konyaspor deplasmanları seviyor

Süper Lig'in ilk 6 haftalık periyodunda deplasmanda en fazla puan toplayan ekip Atiker Konyaspor oldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-2, Kayserispor'u da deplasmanda 2-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, Antalyaspor deplasmanında ise sahadan 3-3 beraberlik ayrıldı. Konya temsilcisi deplasmanda 7 puan alırken, sahasında ise 4 puan topladı.

Puan alamayan tek takım Akhisarspor

Safet Susic'den boşalan teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ı getiren Akhisarspor, deplasmanda puan ile tanışamayan tek takım oldu. Beşiktaş ve Başakşehir'e 2-1, Ankaragücü'ne de 1-0 kaybeden Ege temsilcisi, aldığı 5 puanın tamamını iç sahada kazandı.

Spor Toto Süper Lig'de bu haftaya kadar deplasmanda en çok puan alan takımlar şu şekilde:

1 - Atiker Konyaspor: 7

2 - MKE Ankaragücü: 6

3 - Kasımpaşa: 6

4 - Beşiktaş: 5

5 - Evkur Yeni Malatyaspor: 4

6 - Medipol Başakşehir: 4

7 - Kayserispor: 4

8 - Göztepe: 3

9 - Fenerbahçe: 3

10 - Antalyaspor: 3

11 - Galatasaray: 3

12 - Aytemiz Alanyaspor: 3

13 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2

14 - Bursaspor: 2

15 - Çaykur Rizespor: 1

16 - Demir Grup Sivasspor: 1

17 - Trabzonspor: 1

18 - Akhisarspor: 0