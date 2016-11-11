THY Euroelague maç sonucu: Galatasaray Odeabank: 89 - Olympiacos: 87

Karşılaşmaya Galatasaray Odeabank; Sinan Güler, Göksenin, Micov, Schilb ve Tyus ile Olympiacos ise Spanoulis, Papanikolau, Mantzaris, Printezis ve Khem Brich ilk 5’i ile başladı. Mücadeleye hücumda etkili başlayan Yunan ekibi Printezis ve Spanoulis’in sayılarıyla skoru 11-2 yaptı. Printezis ve Birch ile boyalı alanda hakimiyet kuran Olympiacos, Spanoulis'in de etkili oyunuyla farkı 12'ye çıkararak skoru 20-8'e getirdi. Periyodun son dakikalarında Dentmon ile hücumda etkili olan sarı-kırmızılılar, fark azaltmasına rağmen 20-14 geride tamamladı.

İkinci periyota Daye ve Thompson’ın pota altından bulduğu sayılarla 11-0’lık seriyle başlayan Galatasaray Odeabank, 25-20 öne geçti. Daye ve Diebler ile üçlük sayı çizgisinin gerisinden etkili olan sarı-kırmızılılar farkı 11’e çıkararak skoru 33-22’ye getirdi. Olympiacos Spanoulis ile etkili olasa da farkın kapanmasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank, 38-34 devreye önde girdi.

Üçüncü periyoda pota altında ve dış atışlarda etkili olarak başlayan sarı-kırmızılılar 3 dakika geride kalırken farkı 14’e çıkararak 51-37 yaptı. Printezis’in üst üste bulduğu 7 sayı ile farkı azaltan Yunan ekibi skoru 56-47’ye getirdi. Olympiacos Lojeski ile son saniyede 3’lük bulsa da Galatasaray Odeabank periyodu 63-57 önde tamamladı.

Son periyodun başında Lojeski’nin dış atışlarıyla farkı eritmek isteyen Olympiacos, Printezis’in de sayılarıyla farkı 2’ye indirdi ve skoru 70-68’e getirdi. Diebler’in 3’lükleri ile karşılık veren sarı-kırmızılılar skoru 84-77 yaptı. Karşılıklı sayılarla geçilen skoru koruyan Galatasaray Odeabank, Olympiacos’u 89-87‘lik skorla mağlup ederek, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Galatasaray Odeabank’ta Dentmon 22 sayı ile karşılaşmanın en skoreri olurken, Yunan ekibinde ise Mantzaris 19 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

-Karşılaşmadan notlar-

Bu sezonki ilk galibiyet

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'de bu sezon Abdi İpkeçi Spor Salonu'nda CSKA Moskova, Kızılyıldız, Fenerbahçe, deplasmanda da Maccabi Tel Aviv ile Real Madrid'e mağlup oldu ve 5-0 ile başlamıştı. Bu sezonki ilk galibiyetini evinde oynadığı Olympiacos’a karşı alan sarı-kırmızılılar, kötü bulutları üzerinden attı.

Russ Smith yine etkisizdi

Geçtiğimiz hafta Real Madrid deplasmanında alınan mağlubiyetten sonra basın toplantısında Russ Smith ile kötü eleştirilerde bulunan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiacos ile oynanan maçta Amerikalı oyuncuya 5 dakika 39 saniye süre verdi. Smith ise mücadeleyi 2 sayı ile tamamladı.

Podolski’den destek

Basketbola ilgisi olan Galatasaray Futbol Takımı’nın Alman yıldızı Lukas Podolski, sarı-kırmızılıların Olympiacos ile Abdi İpekçi’de oynadığı maçı en önden izledi. Mücadeleyi heyecanla takip eden Podolski, zaman zaman taraftarların tezahüratlarına da katıldı.

6. adam görevini yaptı

Galatasaray, Yunan ekibi Olympiacos ile Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynadığı Euroleague maçında taraftarlar tam destek verdi. Özellikle Euroleague’de oynanan maçlarda 6. adam görevini başarıyla yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, alınan mağlubiyetlere rağmen salondaki yerini aldı ve maç boyunca takımına desteğini eksik etmedi.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Miguel Perez xx, Fernando Rocha xx, Petri Mantyla xx

Galatasaray Odebank: Russ Smith x 2, Micov xx 5, Tyus xx 10, Thompson x 6, Blake Schilb x, Pleiss x 2, Daye xxx 16, Sinan Güler xx 7, Jon Diebler xxx 17, Dentmon xxx 22, Göksenin Köksal x 2

Baiantrenör: Ergin Ataman

Olympiacos: Green Erick x 2, Khem Brich xx 16, Patric Young x, Spanoulis xxx 14, Agravanis x, Milutinov x 2, Printezis xx 17, Papanikolau x 2, Mantzaris xxx 19, Hackett x, Lojeski xx 15

Başantrenör: Ioannis Sfairopoulos xx

1. Periyot: 20-14 (Olympiacos lehine)

Devre: 38-34 (Galatasaray Odeabank lehine)

3. Periyot: 63-57 (Galatasaray Odeabank lehine)

5 Faul alan: Dentmon (Galatasaray Odeabank)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu