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Galatasaray evinde yenildi!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında ağırladığı Darrüşafaka Doğuş’a 72-87 mağlup oldu. Daçka bu sonuçla ligde 9. galibiyetini elde etti.

Galatasaray evinde yenildi!

02 Ocak 2017 23:00

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Yener Yılmaz x, Ahmet Ersan Ergüler x, Önder Yılmaz x
Galatasaray Odeabank: Micov xxx 17, Fitipaldo x, Tyus xx 2, Can xx, Schilb xxx 16, Pleiss xxx 18, Sinan xxx 11, Diebler xx 6, Göksenin xx 2
Başantrenör: Ergin Ataman
Darrüşafaka Doğuş: Wilbekin xx 13, Mehmet x 2, Birkan xxx 13, Semih xxx 10, Wanamaker xxx 15, Moerman xx 13, Anderson xxx 15, Zizic x 4
Başantrenör: David Blatt
1. Periyot: 22-18 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 40-38 (Galatasaray Odeabank lehine)
3. Periyot: 56-62 (Darrüşafaka Doğuş lehine)
5 faul alan: Jon Diebler (Galatasaray Odeabank) 

David Blatt: “İkinci yarıda hücumda harika oynadık“

Darrüşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, hücumda iyi top paylaştırdıklarını ifade ederek, “İkinci yarıda hücumda harika oynadık. Galatasaray Odeabank’ı da iyi savunarak onlara hücum şansı tanımadık“ dedi.

Spor Toto Basketbol Ligi’nin 13. haftasında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Odeabank’ı 87-72 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Darrüşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt karşılaşmayı değerlendirdi.

Bu akşama hazırlanacak çok vakitleri olmadığını söyleyen Darrüşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, “Maça çok kısa zamanda hazırlandık. Ama bu zamanı iyi değerlendirdik. Galatasaray Odeabank’a sezon başında yenilmiştik. Bu yenilgi maça bakışımızı da değiştirdi. Daha farklı konsantre olduk. Maça biraz tutuk başladık. İkinci yarıda ise hücumda harika oynadık. Topu iyi paylaştırarak hücum ettik. Galatasaray da hücum olarak çok iyi bir takım ama bütün maç onları iyi savunarak kazanmasını bildik” diye konuştu. 

Ergin Ataman: “Maçın hakkı bu değildi”

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, son periyotta istediklerini yapamadıklarını söyleyerek, “Aslında maçın hakkı bu değildi“ dedi.

Spor Toto Basketbol Ligi’nin 13. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında ağırladığı Darrüşafaka Doğuş’a 87-72 mağlup oldu. Maçın ardından Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda benzer bir maç oynadıklarını ifade eden Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, “Maçın ilk devresini önde götürdük. Üçüncü periyodun ortasına kadar da iyi oynadık. Ama maçın sonlarına doğru istediklerimizi gerçekleştiremedik. Esas olarak maçın özeti biz benchten katkı alamadık. Darüşşafaka Doğuş da çok iyi bir takım. Alternatif oyuncuları çok fazla. Aslında maçın hakkı bu değildi. Fakat son periyotta istediğimizi yapamayınca Daçka maçı kazanan taraf oldu” şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı basketbolcu Göksenin Köksal ise karşılaşmayla alakalı şunları kaydetti: 

“Darüşşafaka Doğuş çok iyi bir takım. Euroleague’de onları yenmiştik. Ama bu maçın ikinci yarısı çok iyi oynadılar. Biz de çok basit hatalar yapınca maçı kaybettik.” 


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