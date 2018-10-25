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Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam Schalke'ye karşı tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda kuvvet çalışması yaptı.

Schalke maçında sakatlanan golcü oyuncu Eren Derdiyok'un yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve ödem tespit edildi ve tedavisine başlandı. Serdar Aziz, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli, tedavilerinin ardından salon çalışmalarını sürdürürken, Henry Onyekuru tedavisinin ardından düz koşu yaptı.
 

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