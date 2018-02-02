Galatasaray farklı kazandı !

Galatasaray Gelişim deplasmanda İKEM Koleji’ni 78-31 yenerek final grubuna yükseldi.

İskenderun ilçe Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçta Galatasaray Gelişim rakibi İKEM Koleji’ni ilk dakikadan itibaren baskı altına aldı. Pota altı ve 3 sayılık atışlardaki başarısıyla farkı açan Galatasaray Gelişim ilk yarıyı 44-12 önde kapattı.

Taraftarlarında yoğun desteği ile ikinci yarıya daha istekli başlayan ev sahibi İKEM Koleji maçı çevirmek için mücadeleye girse de, Galatasaray takımı oyun üstünlüğünü bırakmadı ve maçı 47 sayı farkla 78-31 kazanarak yoluna devam etti.

Bugüne kadar oynadığı maçlarda başarılı sonuçlar alan İskenderun’un takımı İKEM Koleji ve teknik heyetini kutlayan İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Ferit Ali Gündel, “Galatasaray gibi köklü kulüpler ile mücadele etmek kolay değil. Ben İKEM Koleji takımımızı ve özellikle teknik heyetini kutluyorum. Gerçekten bu ana kadar oynadıkları maçlarda çok başarılı oldular. Gönül bugün de başarılı olmalarını dilerdi. Galatasaray’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İskenderun olarak bu tür organizasyonlarda artık tercih edilen bir ilçe olduk. 2017’de olduğu gibi 2018’de birçok turnuvaya ev sahipliği yapacağız” dedi.

Mustafa Mert