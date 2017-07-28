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Galatasaray, Feghouli ve Fernando ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sofiane Feghouli ve Fernando ile anlaştı.

Galatasaray, Feghouli ve Fernando ile anlaştı

28 Temmuz 2017 17:57

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde de çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Maicon, Belhanda, Gomis ve Mariano’yu kadrosuna katmıştı. Galatasaray, son olarak da West Ham United’da oynayan Faslı Sofiane Feghouli ile Manchester City’de forma giyen Brezilyalı futbolcu Fernando ile anlaştı. İki futbolcu ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılıların pazar ya da pazartesi günü, oyuncuları İstanbul’a getirmesi bekleniyor.

Feghouli, West Ham United ile geçtiğimiz sezon 28 karşılaşmaya çıktı. Faslı futbolcu, bu müsabakalarda 4 gol, 3 asistle oynadı. 27 yaşındaki futbolcu, Cezayir Milli Takımı’nda da 31 maçta, 11 gol attı.

Fernando ise Manchester City’de geçtiğimiz sezon 26 maçta görev aldı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Brezilya Milli Takımı’nda da 4 mücadelede forma şansı buldu. 


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