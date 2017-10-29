Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı canlı anlatım izle, GS FB skor kaç kaç

Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü hafta maçında Fenerbahçe Doğuş’u ağırlayacak.Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki mücadele 29 Ekim Pazar günü saat 17:00’de oynanacak ve beIN Sports 3’ten naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Mehmet Keseratar yönetecek. Keseratar’ın yardımcılıklarını Sinan İşgüder ve Can Mavisu yapacak. Bu önemli karşılaşmayı mücadele başlar başlamaz haberimizden canlı skor olarak takip edebileceksiniz. İşte karşılaşma öncesi iki takım hakkında detaylı bilgiler...

138.Maç Oynanacak

İki takım Pazar günü oynanacak mücadeleyle birlikte Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 138. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 137 maçın 63’ünü Galatasaray Odeabank kazanırken 74 maç Fenerbahçe Doğuş’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maç Seyircisiz Oynanacak

Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe Doğuş ile Pazar günü oynanacak derbi maçın seyircisiz olacağını bildirdi.

Kulüpten, “Galatasaray Odeabank’ın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü haftasında 29 Ekim Pazar günü saat 17:00’de Fenerbahçe Doğuş ile oynayacağı karşılaşma, takımımızın geçtiğimiz sezondan aldığı ceza sebebiyle seyircisiz oynanacaktır” açıklaması yapıldı.