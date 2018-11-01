Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Fırat Aydınus yönetecek!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre yarın Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Haftanın diğer önemli karşılaşması olan Medipol Başakşehir - Beşiktaş mücadelesinden ise Halis Özkahya düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

21.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

3 Kasım Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Antalyaspor: Ümit Öztürk

16.00 Akhisarspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Halis Özkahya

4 Kasım Pazar

13.30 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Halil Umut Meler

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

19.00 Trabzonspor - Bursaspor: Alper Ulusoy

5 Kasım Pazartesi

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu