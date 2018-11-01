Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Fırat Aydınus yönetecek!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre yarın Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Haftanın diğer önemli karşılaşması olan Medipol Başakşehir - Beşiktaş mücadelesinden ise Halis Özkahya düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
21.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
3 Kasım Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Antalyaspor: Ümit Öztürk
16.00 Akhisarspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Halis Özkahya
4 Kasım Pazar
13.30 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Halil Umut Meler
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Trabzonspor - Bursaspor: Alper Ulusoy
5 Kasım Pazartesi
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu