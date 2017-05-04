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Galatasaray, Fenerbahçe’yi 1 kez yenebildi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ezeli rakibi Fenerbahçe ile bu oynadığı 5 karşılaşmadan 1 galibiyet çıkarabildi.

Galatasaray, Fenerbahçeyi 1 kez yenebildi

04 Mayıs 2017 22:32
Fenerbahçe basketbolda finale yükseldi - Tıkla İzle

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bu sezon Fenerabahçe ile 5 karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar; iki kez Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi normal sezonu, 3 kez de yarı final serisinde ezeli rakibi sarı-lacivertliler ile mücadele etti. Bu maçlarda deplasmanda oynanan 3 maçta yenilen Galatasaray, rakibine evinde de 1 maç kaybetti. Sarı-kırmızılılar, tek Fenerbahçe galibiyetini normal sezonda Abdi İpekçi Spor Salonu’na oynanan karşılaşmadan 89-73’lük skorla almıştı.

GALATASARAY SEZONU TAMAMLADI

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı sezonu ligde yarı final, Eurocup’ta yarı final ve Türkiye Kupası’nda da çeyrek final oynayarak tamamladı.

Bu sezon kadın basketbol takımında bütçe kısıtlamasına giden Galatasaray, sezonu yarı finalde tamamladı. Sezona Sırp Marina Maljkovic’i takımın başına getirerek başlayan Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ni 3. Sırada tamamladı. Türkiye Kupası’nda da çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, Yakın Doğu Üniversitesi’ne elendi.

Kadınlar Eurocup’ta C Grubu’nda mücadele eden Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak bir üst tura çıktı. Sarı-kırmızılılar sırasıyla PEAC-PECS, Virtus Eirene Ragusa ve Good Angels Kosice’yi eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde de bir başka Türk takımı Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, kupaya bu tur da veda etti.

Oğuzhan Ort

Etiketler: fenerbahçe, galatasaray


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