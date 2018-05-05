Galatasaray finale kalamadı

Bu sonuçla final şansını kaybeden Galatasaray üçüncülük karşılaşmasında VakıfBank’a kaybeden İtalya’nın Imoco Volley Conegliano takımının rakibi oldu. Üçüncülük maçı yarın TSİ 16.00’da başlayacak.
Salon: Sala Polivalenta
Hakemler: Kari Partiainen (Finlandiya), Stephan Grieder (İsviçre)
CSM Volei Alba Blaj: Malesevic, Onyejekwe, Cleger, Crnevic, Krsmanovic, Barakova, Melisa Memiş (L) (Salaoru, Selime (L), Möllers)
Galatasaray: Gamze, Rabadzhieva, Ruseva, Neslihan, Cansu, Jack, Gizem (L) (Seda, Aslı, Nursevil)
Setler: 23-25, 25-17, 25-22, 25-22
Süre: 123 dakika (31,30,33,29)
Sabri Kalkar