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Galatasaray finale kalamadı

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde Galatasaray, yarı final maçında ev sahibi CSM Volei Alba Blaj takımına 25-23, 17-25, 22-25 ve 22-25‘lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

Galatasaray finale kalamadı

05 Mayıs 2018 21:26

Bu sonuçla final şansını kaybeden Galatasaray üçüncülük karşılaşmasında VakıfBank’a kaybeden İtalya’nın Imoco Volley Conegliano takımının rakibi oldu. Üçüncülük maçı yarın TSİ 16.00’da başlayacak.

Salon: Sala Polivalenta

Hakemler: Kari Partiainen (Finlandiya), Stephan Grieder (İsviçre)

CSM Volei Alba Blaj: Malesevic, Onyejekwe, Cleger, Crnevic, Krsmanovic, Barakova, Melisa Memiş (L) (Salaoru, Selime (L), Möllers)

Galatasaray: Gamze, Rabadzhieva, Ruseva, Neslihan, Cansu, Jack, Gizem (L) (Seda, Aslı, Nursevil)

Setler: 23-25, 25-17, 25-22, 25-22

Süre: 123 dakika (31,30,33,29)  

Sabri Kalkar
 

 

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