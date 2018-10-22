Galatasaray, forma sponsorluğu için Bilyoner.com'la anlaştı

Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Yönetim Kurulu Üyeleri İlber Aydemir, Dorukhan Acar, bilyoner.com Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Genel Müdür Mehmet Sinder ve Genel Müdür Yardımcısı Burçin Baysak katıldı. Anlaşma, futbol takımı formasının kol kısmını ve erkek basketbol takımının sırt kısmını kapsayacak. İmza töreni sırasında konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Şu anda tarihi bir ana tanıklık ediyorsunuz. Eylül 2017'de Galatasaray bir bahis şirketiyle 1 milyon Lira'lık bir sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Bugün yaptığımız anlaşma 8 milyon TL değerinde. Bu rakam, Türk bahis şirketlerinin bugüne kadar yaptığı en büyük sponsorluk anlaşması. bilyoner.com ile son yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma yaptık. İlk yıl için 8 TL, ikinci yıl için 9 TL ve üçüncü yıl için de 10 milyon TL'lik bir anlaşma. Toplam 27 milyon TL'lik bir anlaşma yaptık" diye konuştu. Başkan Cengiz, daha önceki sponsorlarına da teşekkür ederek, "Sözleşme feshi konusunda bize çok yardımcı oldular" dedi.

Emin Hitay: "Yakında bir sürprizimiz daha var"

Başkan Mustafa Cengiz'in ardından söz alan bilyoner.com Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Galatasaray'ın futbol ve erkek basketbol takımlarına sponsor olduklarını ifade ederek, "3 yıl için 27 milyon TL bedelle bir anlaşma imzaladık. Bilyoner.com olarak spordan kazandığımızı spora aktarmaya devam ediyoruz. Amacımız her anlamda Türk sporuna katkı sağlamaktır. Galatasaray taraftarlarını bu işbirliğini desteklemeye davet ediyoruz. Yakın dönemde Türk sporuna katkı sağlayacak yeni bir sürprizi daha duyuracağız" açıklamasını yaptı. Mustafa Cengiz ve Emin Hitay, konuşmalarının ardından sponsorluk anlaşmasına imza attı. Daha sonra taraflar, basın mensuplarına poz verdi.

Bozhan Memiş

