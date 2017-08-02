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Galatasaray: Galatasaray Adasının satılacağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

Galatasaray Spor Kulübü bir açıklama yayınlayarak, bazı basın yayın organları ile internet sitelerinde yer alan Galatasaray Adası’nın satılacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Galatasaray: Galatasaray Adasının satılacağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

02 Ağustos 2017 11:38

Galatasaray Spor Kulübü bir açıklama yayınlayarak, bugün bazı basın yayın organları ile internet sitelerinde yer alan Galatasaray Adası’nın satılacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu duyurdu. Galatasaray Kulübün'den yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organları ile internet sitelerinde yer alan Galatasaray Adası’nın satılacağı yönündeki haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğü’ne göre satış yetkisi yönetimde değil genel kuruldadır ve Galatasaray Adası ile ilgili bu yönde ne alınmış bir karar ne de bir girişim söz konusudur. Tamamen dedikoduya dayandırılan, kaynağı belirsiz ve mesnetsiz bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi. 


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