Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı mağlup etmesinin ardından Kars'taki sarı-lacivertli taraftarlar Faikbey Caddesi’ne çıkarak galibiyeti kutladı. Hava sıcaklığının eksi 15 derece olduğu Kars’ta Faikbey Caddesi’ni dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, Faikbey Caddesi ile Kazımpaşa Caddesi’nin kesiştiği köşede Aslan heykelinin üzerine çıkarak galibiyet sevincini doyasıya yaşadılar.

Soğuk havaya aldırış etmeden yaktıkları meşalelerle çılgınlar gibi sevinen Fenerbahçeliler, caddeden geçen araçların önünü keserek araçları salladılar. Uzun süre galibiyeti kutlayan taraftarlar daha sonra sorunsuz bir şekilde dağıldı.

Işık Çapanoğlu