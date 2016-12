Jan Olde Riekerink: “3 maçı en iyi şekilde atlatıp üst sıralara yerleşmek istiyoruz”

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, “Önümüzde önemli 3 maç var ve hedef bu 3 maçı en iyi şekilde atlatıp üst sıralara yerleşmek istiyoruz” dedi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Bursaspor maçının hazırlıkları sürerken, antrenmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hollandalı çalıştırıcı, “İlk yarıda son virajlara giriyoruz. İki ev sahibi maçımız var bir de deplasmanda Osmanlı maçı var. Önümüzde önemli 3 maç ve hedef bu 3 maçı en iyi şekilde atlatıp üst sıralara yerleşmek istiyoruz” diye konuştu.

Orhan Atik sorusu

Yarımcı antrenör Orhan Atik’in görevine son verilme nedeninin sorulması üzerine Riekerink, “Benim yardımcım, sizin de söylediğiniz gibi kulüp resmi açıklamayı yapacaktır. Yönetimin verdiği bir karar” dedi.

Galatasaray yönetiminin yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili çıkan haberlerle alakalı Hollandalı çalıştırıcı, kendisinin böyle bir şey duymadığını söyledi.

“Çıkışa geçtiğimizi düşünüyorum”

Dört maçta 3 mağlubiyet aldıklarını vurgulayan Riekerink, ”Kötü bir dönemden çıktık. Futbolcularım sahaya çıkıp en iyisini yapmak istiyor. Bu maçların böyle bitmesini biz de istemezdik. Bu maçların arasında Fenerbahçe maçının özellikle o şekilde bitmesini istemezdik. Ancak sonrasında Bursaspor maçında iyi reaksiyon sonrası Kasımpaşa maçı oynadık. O maçta gelen gol daha sonra skoru koruma iç güdüsüyle geriye çekilmemize neden oldu. Bunun da en iyi tedavisi kazanmaya başlamak. Lig durumuna bakarsak üçüncü sıradayız. Bence kendine güven bunun çözümü bu da galibiyetlerle geliyor. Ben de çıkışa geçtiğimizi düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Galatasaray, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında evinde oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra düz koşu ile devam eden antrenman, pas çalışmaları ile sürdü. Oyuncuların keyifli oldukları gözlendi. Galatasaraylı futbolcular antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma yaptı. (Rıdvan Turşak / İHA)

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Tolga Ciğerci, antrenmanda yer almadı.

Galatasaray'da şok ayrılık

Galatasaray'da Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in yardımcılarından Orhan Atik'in görevine son verildi.

Sarı-kırmızılılarda bugün flaş bir ayrılık gerçekleşti. Galatasaray yönetimi, 2010 yılından bu yana kulüpte görev yapan 49 yaşındaki antrenör Orhan Atik ile yollarını ayırdı.

Sabah antrenmanı için tesislere gelen Orhan Atik'in kararı öğrendikten sonra büyük bir şok yaşadığı öğrenildi.

Gaziantepspor teknik direktörsüz çalıştı

Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Gaziantepspor, akşam antrenmanını teknik direktörsüz gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına sürdüren Gaziantepspor, Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırmasının ardından akşamki antrenmanı antrenör Tahsin Tam yönetiminde gerçekleşti. Celal Doğan Tesisleri'nde saat 16.00’da gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusu ve açma-germe egzersizleri başladı. Antrenmanın ana bölümünde pas çalışmaları, 5'e 2 oyun ve kanat-orta şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanda sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Fildişi sahili Davg Angan da akşamki antrenmanda yer aldı.

Öte yandan, antrenmanda oyuncuların yaşanan son durumlardan dolayı bir hayli moralleri bozuk olduğu gözlendi.

Kırmızı-siyahlı ekip, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın saat 16.00’da yapacağı antrenman ile sürdürecek.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 11 Aralık 2016

Stadyum: Türk Telekom Arena

Maçın hakemi: Halil Umut Meler

Canlı Yayın: LİG TV

Canlı anlatım: İha.com.tr

Süper Lig’de 14. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılana açıklamaya göre; 9, 10, 11 ve 12 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

9 Aralık Cuma

20.00 Trabzonspor - Adanaspor: Özgür Yankaya

10 Aralık Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş - Bursaspor: Bülent Yıldırım

19.00 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

11 Aralık Pazar

13.30 Kardemir Karabükspor - Aytemiz Alanyaspor: Mete Kalkavan

16.00 Akhisar Belediyespor - Osmanlıspor: Alper Ulusoy

19.00 Atiker Konyaspor - Kayserispor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Gaziantepspor: Halil Umut Meler

12 Aralık Pazartesi

20.00 Antalyaspor- Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

De Jong: "Derbiyi kaybetme şeklimiz kabul edilemez"

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Nigel de Jong, 2-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisine ilişkin, "O karşılaşmayı kaybetme şeklimiz kabul edilemez. Maçlar kaybedilir fakat rakibinizden daha az tutkulu oynayamazsınız" dedi.

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı başarılı oyuncu Nigel de Jong, GSTV’ye açıklamalarda bulundu. Galatasaray’da çok güzel bir 3 ay geçirdiğini aktaran De Jong, "Tabii ki inişler ve çıkışlar oluyor. Bu da normal. Kulübe katılmış yeni bir oyuncu olarak burada bulunmaktan mutluyum. Camia beni çok iyi karşıladı. Arkadaşlarım da öyle. Buraya ilk geldiğimde yaşadığımız şanssız sakatlık beklenenden daha uzun süre beni takımdan ayrı bıraktı. Şimdi kendimi daha fit ve iyi hissediyorum. Daha da iyiye gidiyorum” şeklinde konuştu.

"Şampiyonluk için geldim"

Takım arkadaşlarını her geçen gün daha iyi tanıdığını söyleyerek, Galatasaray’da olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Hollandalı futbolcu, “Taraftarlarımız bize sürekli destek veriyor. Sadece bana değil tüm takıma. Bu desteği sadece maçlarda değil dışarıda da hissediyorsunuz. Ailem açısından buraya adapte olmak da zordu. Amerika’dan buraya uzun bir yolculukla geldik. Şimdi herkes mutlu. Çocuklar okula gidiyor… Buraya bir amaç için geldiğimi söylemiştim. Bu da Galatasaray ile şampiyon olmak” dedi.

"Her hafta üç puan için sahaya çıkmalıyız"

Futbolda her şeyin mümkün olduğunu ve hafta hafta değişiklikler olabileceğini dile getiren De jong, “Henüz çok erken. Daha aralık başındayız. Bence şubat ve mart ayları çok önemli olacak. Sezonun sonuna geldiğimiz bölüm önemli. Lig çok uzun bir maraton ve çok maçımız var. İki hafta önce 9 olan puan farkı şu an 5. Bu nedenle kendimize odaklanmalıyız. Büyük maçlar kaybedebilir ama sizden küçük takımlara kaybetmemeniz gerekiyor. İşimize odaklanıp her hafta üç puan için sahaya çıkmalıyız. Çok uzun bir süreç ve ben bu sürecin gelişimi konusunda pozitifim. Neler olacağını göreceğiz” diye konuştu.

"Derbiyi kaybetme şeklimiz kabul edilemez"

Derbinin bütün takım açısından büyük bir maç olduğunu aktaran başarılı futbolcu, “O karşılaşmayı kaybetme şeklimiz kabul edilemez. Maçlar kaybedilir fakat rakibinizden daha az tutkulu oynayamazsınız. Hep beraber oturup konuştuk. Sahada olan oyuncular olarak kendinize karşı dürüst olmalısınız. Biz de bunu yaptık. Bursa maçını kazanmamız gerektiğini birbirimizle konuştuk. Sadece kulüp ve taraftarlar için değil oyuncu grubunun gelişimi için de bu galibiyet önemliydi. Belli zamanlarda ayağa kalkmalısınız. Bursa karşısında bunu yaptık. Harika bir reaksiyon gösterdik. Herkes tutkulu oynadı. Bu tip maçlarda güven çok önemli. Rakibimiz karşısında bunu gösterince kazanmasını bildik. Kasımpaşa karşısında da bunu gösterdik” ifadelerini kullandı.