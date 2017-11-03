Galatasaray Gençlerbirliği şifresiz canlı izle beIN Sports, GS Gençlerbirliği canlı skor,maç kaç kaç ?

Süper Lig'in 11.haftasında Galatasaray ve Gençlerbirliği bu akşam önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Ligde oynadığı son 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 10 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek. Heyecan bir seviyesi bir hayli yüksek olacak olan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından şifreli ve canlı olarak yayınlanacak. Ancak bu kritik karşılaşmayı aynı zamanda bu haberimiz üzerinden canlı anlatım olarak takip edebilecek ve maçı Digiturk Play üzerinden şifresiz ve canlı olarak izleyebileceksiniz. İşte Galatasaray Gençlerbirliği maçı öncesi iki takım hakkında tüm bilgiler ve iki takımın muhtemel ilk 11'lieri...

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Belhanda, Tolga, Gomis.

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsvich, N'diaye, Uğur, Scekic, Diallo, Ahmet İlhan, Khalili, Serdar, Vedat.

TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

Galatasaray ile Gençlerbirliği 93. randevuda

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig’de yarın oynayacakları maçla birlikte 93. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 92 müsabakada sarı-kırmızılıların 51’e 21 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de Türk Telekom Stadyumu’nda Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Geride kalan 10 haftada sarı-kırmızılılar; 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla zirvede bulunuyor. Ankara ekibi ise 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlikle aldığı 8 puanla 17. sırada yer alıyor.

93. randevu

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde 92 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan sarı-kırmızılılar 51 kez galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise rakibini 21 kez mağlup etti. 20 maçta ise taraflar birbirlerine karşı üstünlük sağlayamadı. İki takım arasında son olarak geçen sezon İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

Galatasaray, evinde 7 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda oynadığı maçlarda rakiplerine geçit vermiyor. Sarı-kırmızılılar, evinde mücadele ettiği 7 maçta rakiplerine 3 puan şansı tanımadı. Aslan, geride kalan 7 maçta 6 kez rakiplerini mağlup ederken, sadece Fenerbahçe ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, ligde evinde son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla aldı.

Gençlerbirliği’ne son 8 maçta 3 puan kaptırmadı

Galatasaray, ligde Gençlerbirliği’ne karşı üstünlük kurmuş durumda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, başkent ekibi ile oynadığı 8 müsabakada rakibine 3 puan vermedi. Bu maçlarda Galatasaray, 5 kez rakibini mağlup ederken, 3 kez de berabere kaldı.

Feghouli ve N’diaye cezalı

Galatasaray, Gençlerbirliği maçına Sofiane Feghouli ile Badou N’diaye’den yoksun çıkacak. İki futbolcu, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Trabzonspor maçında kırmızı kart görmüştü. Feghouli ve N’diaye dışında sarı-kırmızılılarda Serdar Aziz ile Fernando sarı kart sınırında bulunuyor.

Gomis, iki haftadır suskun

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, ligde son iki haftada rakip fileleri havalandıramıyor. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında suskun kaldı. Lige fırtına gibi giren Gomis, geride kalan 10 haftada 9 kez gol sevinci yaşarken, 2 de asist yaptı.

İstanbul'da bugün bu yollara dikkat

Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray A.Ş.-Gençlerbirliği takımları arasında yarın saat 20.00’de oynanacak olan İlhan CAVCAV Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray A.Ş. - Gençlerbirliği takımları arasında yarın saat 20.00’de oynanacak olan İlhan CAVCAV Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle yarın saat 17.00’den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe Kapatılacak Yollar ve Alternatif Güzergahlar şöyle

"Güney Yan Yolda bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar Tem Kuzey Yan Yoldan Güney Yan Yola Dönüş Varyantı araç trafiğine açık olacak, İspark Otoparkı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak, alternatif olarak araç sürücüleri Tem Kuzey Yan Yol Okmeydanı dönüşleri - Tem Güney Yan Yol Bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kapatılacak, Tem Kuzeye direkt ve Tem Kuzeyden Güneye bağlayan varyanta akım verilecek, Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kesildiği zaman Tem Kuzeyden Güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak."

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma oyunlarıyla başladı. Antrenmanın devam eden kısmında topa sahip olma çalışması yapıldı. Ardından taktik çalışmalar üzerinde durulurken son bölümdeki çift kale maçla antrenman tamamlandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, antrenman öncesi takımı ziyaret ederek Igor Tudor, teknik heyet ve oyunculara Gençlerbirliği maçı için başarılar diledi.

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.





