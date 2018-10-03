Galatasaray Göztepe Az Tv idman Tv şifresiz canlı izle | GS Göztepe Az Tv idman Tv şifresiz canlı

Galatasaray Göztepe şifresiz canlı İdman tv Az tv izle... Galatasaray, Göztepe maçıyla birlikte 99 gün sonra taraftarının huzuruna çıkmış olacak. En son 2017-2018 sezonunun 33. haftasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta seyircisinin önüne çıkan sarı-kırmızılılar, Ankaragücü maçının ardından ligdeki ikinci mücadelesinden de galibiyetle ayrılarak ligin ilk haftalarında kaza yapmak istemiyor. İki ekibin arasında oynanan maçlara bakıldığında, Galatasaray'ın rakibi karşısında büyük üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 61 karşılaşmanın 34'ünü Galatasaray kazanırken, Göztepe'nin 12 galibiyeti bulunuyor. 15 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın sahasındaki 30 maçta ise İzmir ekibinin yalnızca 3 galibiyeti var. 9 karşılaşma berabere biterken, Galatasaray 18 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Göztepe'nin güçlü rakibi karşısındaki son galibiyeti ise 2001-2002 sezonundaydı. İzmir ekibi, sahasındaki maçtan 2-0 galip ayrılmıştı. Bu maçın ardından oynanan 4 karşılaşmada ise Galatasaray, rakibine puan kaptırmadı. Peki bu kritik mücadele İdman Tv ve Az ekranlarından yayınlanacak mı? İşte konu ile ilgili bilgiler...

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Galatasaray'da toplu imza töreni

Galatasaray, Alanyaspor'da 3 yıllığına transfer ettiği Emre Akbaba ve daha önce anlaşmaya varılan Henry Onyekuru, Muğdat Çelik ile Yuto Nagatomo için toplu imza töreni gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın 4 milyon Euro bonservis bedeliyle 3 yıllığına kadrosuna kattığı Emre Akbaba ve daha önce anlaşmaya varılan Henry Onyekuru, Muğdat Çelik, Yuto Nagatomo için Türk Telekom Stadyumu'nda toplu imza töreni gerçekleştirildi. Toplantıya oyuncuların yanı sıra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Cengiz, “Emre Akbaba kardeşimiz zorlu bir yolun sonunda yanımızda oturuyor. Biz Emre'yi düşünüyorduk imza için fakat diğer arkadaşlarımızın da töreninin yapılmadığını gördük. Bu nedenle hep beraber aldık. Sevgili Fatih hocamız sağ olsun incelik gösterdi. Yarın zorlu maçımız var ama buna rağmen oyuncularımızı gönderdi. Ben de hocamıza taraftarlarımız adına da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İyi niyet elçisi töreni yapılacak

Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların Inter'den kadrosuna kattığı Nagatomo için ilerleyen günlerde Japonya Büyükelçisi'nin de katılımıyla iyi niyet elçisi töreni yapacaklarını açıkladı.

Onyekuru'nun da çok genç ve yetenekli bir futbolcu olduğuna dikkat çeken Cengiz, “Henry çok genç ve değerli oyuncumuz. İnşallah ileride ömür boyu bizimle olur. Türk ve dünya futboluna çok şey katacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Emre Akbaba: “En kısa zamanda bu formayı giymek istiyorum”

Galatasaray'a imza attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Emre Akbaba, “Gelmemde emeği olan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve hocamız Fatih Terim'e teşekkür ederim. Taraftar da bana desteğini gösterdi. Ben de bu desteği karşılıksız bırakmak istemiyorum. En kısa zamanda bu kutsal formayı giyip taraftarımıza karşılık vermek istiyorum” dedi.

Uzun süredir sosyal medyada yer alan Türk Telekom Stadyumu önündeki Galatasaray formalı fotoğrafına da değinen Akbaba, “Trabzonspor maçına gelmiştim. Sonra şampiyonluk kutlamaları olmuştu. Hoca da Fatih Terim'di. Tribünde izlerken 90 dakikanın tamamında o sahada olmanın hayalin kurdum ve o hayali yaşamamam az kaldı” diye konuştu.

“Galatasaray'a gelmek için ısrarcı oldum”

Özellikle son iki günde yoğun bir transfer süreci yaşadığını dile getiren başarılı futbolcu, şunları söyledi:

“Bu iki gün benim için de yoğun geçti. Kulübümde çok konuştum. Kesinlikle Galatasaray'a gelmek istediğimi söyledim ve bunda ısrarcı oldum. O yüzden buradayım. Ben Alanya'da uzun yıllar forma giydim. İki şampiyonluk yaşadım. Ben kulübe para kazandırmak istiyordum. Burada da kupalar kazanmak istiyorum. Buradan ayrılacaksam da kulübe para kazandırarak ayrılmak istiyorum.”

Fenenerbahçe ve Medipol Başakşehir ile de transfer görüşmeleri gerçekleştirdiklerini açıklayan Emre “Fenenerbahçe ve Medipol Başakşehir de çok büyük kulüpler. Onlarla da görüşmeler oldu ama benim gönlüm Galatasaray'daydı. Burada olduğum için çok mutluyum” diyerek sözlerini noktaladı.

Yuto Nagatomo: “Tekrar burada olduğum için mutluyum”

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği sarı-kırmızılı takımda tekrar yer alacağı için memnuniyetini dile getiren Nagatomo, “Galatasaray ile sözleşme imzaladığım için mutluyum. Geçen sene 4 ay oynadım. Kulübün ne kadar büyük olduğunu gördüm. İnanılmaz bir taraftar ve inanılmaz bir hocamız var. Tekrar burada oynayacağım için mutluyum” açıklamasında bulundu.

Henry Onyekuru: “Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim”

Kendisi gibi genç bir futbolcu için Galatasaray'ın önemli bir yer olduğuna dikkat çeken Onyekuru, “Galatasaray gibi bir takıma geldiğim için mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Avrupa'nın da en tanınmış kulüplerinden biri. Çok deneyimli bir hocamız var. Benim gibi genç bir oyuncu için burası çok önemli. Umarım burada birçok kupa kazanırız” şeklinde konuştu.

Muğdat Çelik: “Umarım başarılı olurum”

Galatasaray'da güzel bir aile ortamı bulduğuna dikkat çeken Muğdat, da şunları söyledi:

“Buraya geldiğim için çok mutluyum. Kendimi şanslı hissediyorum. 80 milyonda kime sorsanız buraya gelmek ister. Güzel bir aile ortamı var. Umarım başarılı olurum.”