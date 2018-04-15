Galatasaray (GS) Başakşehir canlı izle şifresiz anlatım (Bein Sports Lig TV)

Galatasaray Başakşehir karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden GS Başakşehir maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Galatasaray Başakşehir şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Galatasaray Başakşehir maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 28 maçta 18 galibiyet,3 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 57 puanla üçüncü sırada yer alan Aslan, oynadığı son 28 karşılaşmada 18 galibiyet,5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 59 puanla 2.sırada bulunan Başakşehir ile karşılaşıyor .Galatasaray Başakşehir maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Galatasaray Başakşehir maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Başakşehir’de 5 futbolcu, eski takımı Galatasaray’a karşı

Medipol Başakşehir’de Alparslan Erdem, Uğur Uçar, Chedjou, Emre Belözoğlu ve Arda Turan, eski takımı Galatasaray karşı mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Bu maçta birçok futbolcu eski takımına karşı oynayacak. Başakşehir’de daha önce sarı-kırmızılılarda forma giymiş 5 futbolcu bulunuyor. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın görev vermesi halinde Alparslan Erdem, Uğur Uçar, Chedjou, Emre Belözoğlu ve Arda Turan, eski ekibine karşı mücadele edecek.

Başakşehir, deplasmanda Galatasaray’a yenilmiyor

Medipol Başakşehir, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son üç maçta rakibine mağlup olmadı. Turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmalarda rakibi karşısında 2 beraberlik, 1 galibiyet elde etti.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. 59 puanla rakibinin iki puan önünde ikinci sırada bulunan turuncu-lacivertli ekip, bu önemli mücadeleyi de kayıpsız geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. 15 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak.

Cimbom’a içerde rahat yok

Başakşehir, deplasmanda Galatasaray’a karşı oynadığı son üç karşılaşmadan 2 beraberlik, 1 galibiyet çıkarmayı başardı. Geçtiğimiz sezonun 10. haftasında sarı-kırmızılılara konuk olan Avcı’nın takımı, Jan Olde Riekerink’in başında bulunduğu Galatasaray’ı Mehmet Batdal ve Yalçın Ayhan’ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti.

2015-2016 sezonunda ise 23. haftada Aslan ile 3-3 berabere kalan turuncu-lacivertliler, bir önceki sezon da sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrılmıştı.

En fazla gol Galatasaray’a

Medipol Başakşehir’in, 2014-2015 sezonundan bu yana ligde en çok gol attığı takım Galatasaray. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, söz konusu dönemde oynanan 7 maçta rakip ağlara tam 20 gol bıraktı. İstanbul temsilcisi, bu süreçte sadece bir müsabakada skor üretemedi.

Avcı, Terim’e kaybetmiyor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyeri boyunca Fatih Terim ile ligde iki defa karşılaştı. Avcı, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldığı bu maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. 59 puanla rakibinin iki puan önünde liderlik koltuğunda oturan turuncu-lacivertliler, bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği de geride bırakmak istiyor. Abdullah Avcı yönetiminde özellikle son yıllarda yükselen bir grafik çizen İstanbul ekibi, bu başarısını sarı-kırmızılı takım karşısında da sürdürmenin peşinde.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak bu önemli mücadele aynı zamanda teknik adamların da taktiksel savaşlarına sahne olacak. Sahasında seyircisinin de desteğiyle Başakşehir’i baskı altına almayı planlayan Cimbom, yetenekli hücum oyuncularıyla da sonuca gitmeye çalışacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de maçın gidişatına göre çeşitli taktiksel varyasyonlar denemesi bekleniyor.

Oyun içinde ortaya çıkan her türlü skor karşısında taktik anlayışını ve disiplinini bozmadan rakiplerine üstünlük kurmaya çalışan Medipol Başakşehir’de deneyimli teknik adam Abdullah Avcı da kadro planlamasında ince eleyip sık dokuyor. 54 yaşındaki Avcı’nın, tüm bunların yanında deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim karşısında bir de psikolojik üstünlüğü bulunuyor.

Terim’e karşı yenilgisiz

Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyeri boyunca Fatih Terim ile ligde iki defa karşı karşıya geldi. İlk randevularına 1999-2000 sezonunda çıkan iki teknik adamdan Terim, o zaman Galatasaray’ı çalıştırırken, Avcı da İstanbulspor’un başındaydı. Ali Samiyen Stadı’nda oynanan bu müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

Son mücadelelerini ise 2011-2012 sezonunda oynayan Abdullah Avcı ve Fatih Terim’in bu düellosunda kazanan Avcı olmuştu. O günkü ismiyle İstanbul Büyükşehir Belediyespor, evinde Galatasaray’ı Efe İnanç ve Webo’nun golleriyle 2-0 mağlup ederek üç puanı cebine koymayı başardı.



