Galatasaray (GS) Trabzonspor (TS) CANLI İZLE ŞİFRESİZ ANLATIM! (Bein Sports Lig TV)

Galatasaray Trabzonspor şifresiz canlı izle ! GS TS karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Galatasaray Trabzonspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte GS TS maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 26 maçta 17 galibiyet,3 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 54 puanla lider olan Aslan, oynadığı son 26 karşılaşmada 11 galibiyet,9 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 42 puanla 5.sırada bulunan Karadeniz temsilcisi Trabzonspor ile karşılaşıyor.Galatasaray Trabzonspor maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Galatasaray Trabzonspor maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Galatasaray, şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor

Galatasaray, ligde yarın oynayacağı Trabzonspor ile şampiyonluk yolunda önemli müsabakaya çıkacak. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılarda Fernando cezalı durumunda. Aslan ayrıca evinde 19 maçtır da mağlup olmuyor.

Süper Lig’de Galatasaray, bu hafta oynayacağı Trabzonspor maçı ile çok önemli bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka ile şampiyonluk yolunda yara almadan liderliğini sürdürme peşinde olacak. Aslan, saha avantajını da kullanarak, haftayı 3 puanla kapamak istiyor.

Fernando cezalı

Galatasaray’da Brezilyalı futbolcu Fernando, ligin 26. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Bu nedenden dolayı Fernando, Teknik Direktör Fatih Terim’in Trabzonspor maçı planlarında yer alamayacak.

Feghouli ile Serdar Aziz sınırda

Trabzonspor maçı öncesinde Galatasaray’da Sofiane Feghouli ile Serdar Aziz, sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu, Karadeniz ekibine karşı oynanacak maçta sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmandaki Gençlerbirliği müsabakasında görev alamayacak.

En büyük silah Gomis

Sarı-kırmızılıları, bu sezon ligde sırtlayan ve gol rekorunu kıran Fransız yıldız Bafetimbi Gomis, Trabzonspor müsabakasında da Galatasaray’ın en büyük silahı olacak. Gomis, ligde son 5 haftada rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Başarılı golcü, ligde bu sezon toplamda ise 25 gol kaydetti.

Türk Telekom’da seri 19 maç

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı son 198 resmi müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Aslan, geride kalan karşılaşmalarda 17 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, son mağlubiyetini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla aldı.

Trabzonspor, İstanbul'a geldi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor bugün öğle saatlerinde İstanbul’a geldi.

Bordo-mavili ekip sabah Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanın ardından saat 13.00'te tarifeli uçakla Trabzon'dan İstanbul’a hareket etti. Öğle saatlerinde Atatürk havalimanına iniş yapan kafileyi coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Bordo-mavili oyuncular ardından dinlenmek üzere havalimanından ayrıldı.

Trabzonspor’un İstanbul kafilesinde Onur, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil, Uğur, Mustafa, Hubocan, Hüseyin, Samican, Abdurrahim, Novak, Batuhan, Kucka, Yusuf, Sosa, Okay, Olcay, Abdülkadir, Rodallega, N’Doye ve Burak olmak üzere toplam 22 oyuncu bulunurken, sakatlıkları bulunan Esteban, Durica, Bero ve Castillo ile kart cezalısı Onazi kafilede yer almadı.

Galatasaray Trabzonspor nasıl canlı izlenir?

Galatasaray Trabzonspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız

Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Galatasaray Trabzonspor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

Fatih Terim: 5 - Rıza Çalımbay: 2

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda Terim’in 5-2’lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 27. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında aynı zamanda teknik direktörlerin de rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ilk olarak 2002 yılında karşı karşıya geldi. Bu maçta Terim’in çalıştırdığı sarı-kırmızılılar, deplasmanda Çalımbay’ın ekibi Denizlispor’u 3-1 mağlup etti. Rıza Çalımbay, Terim’e karşı daha sonra Sivasspor’un başındayken de rakip oldu.

Fatih Terim üstün

Fatih Terim ile Rıza Çalımbay, bugüne kadar 7 kez mücadele etti. Bu maçlarda Terim sahadan 5 kez galip ayrılırken, Çalımbay ise 2 kez rakibini mağlup etti. Söz konusu müsabakalarda Fatih Terim’in takımı 16 kez rakip fileleri havalandırırken, Rıza Çalımbay’ın takımları ise 7 gol kaydetti.

Fatih Terim ile Rıza Çalımbay arasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

05.05.2013 Galatasaray: 4 - Sivasspor: 2

08.12.2012 Sivasspor: 1 - Galatasaray: 3

20.03.2012 Galatasaray: 0 - Sivasspor: 1

05.03.2012 Sivasspor: 0 - Galatasaray: 4

26.11.2011 Galatasaray: 2 - Sivasspor: 1

19.03.2003 Galatasaray: 0 - Denizlispor: 1

16.08.2002 Denizlispor: 1 - Galatasaray: 3