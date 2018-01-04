Galatasaray, Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel’i KAP’a bildirdi

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in yardımcıları gün geçtikçe belli olmaya devam ediyor. Levent Şahin ile Claudio Taffarel’in kesinleşmesinin ardından iki isim daha belli oldu. Daha önce Terim ile de çalışan Hasan Şaş ile Ümit Davala Terim’in yeni ekibinde de yer aldı. Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, “Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşmelere başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Hasan Şaş ayrıca sosyal medya hesabından da Fatih Terim ile olan fotoğrafını paylaştı.

Fatih Terim, daha önceki basın toplantılarında yardımcıları kim olacağı yönündeki sorulara takımda yer alan isimlerden bir ekip kuracağını söylemişti.