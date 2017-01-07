Antalya Belek’de kamp hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, günün ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Ardından top çalışması yapan sarı-kırmızılı takım taktik idmanı ile çalışmalarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı takımda Lukas Podolski takımdan ayrı düz koşu yaparken, Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Cavanda, Cenk Gönen ve Eray İşcan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort / İHA)