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Galatasaray, Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor ile imzaladı

Galatasaray, Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor ile imzaladı

16 Şubat 2017 16:14

TT Arena’da düzenlenen imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek katıldı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Özbek, “Bugün daha önce söylediğim gibi Riekerink ile toplantı yaptık. Galatasaray’ın başarılı olması için Riekerink ile devam etmeme kararı aldık.

Aynı gün içinde elimizde bulunan araştırmalardaki antrenör söz konusu oldu.

Bunların içinde salı akşamüstü Igor Tudor ile devam etmeye yönetim kurulumuz karar verdi. Kendisi ve ekibine başarılar diliyorum. Tudor Galatasaray’a çok iyi hizmetler verecektir” şeklinde konuştu.

Igor Tudor ise amacının başarılı olmak olduğunu söyledi. Tudor ayrıca bu fırsatı verdiği için Dursun Özbek ve yönetime teşekkür etti.

Açıklamaların ardından 38 yaşındaki teknik adam, kendisini 1,5 yıllığına Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza attı.  

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: galatasaray, Hırvat Teknik Direktör, Igor Tudor


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