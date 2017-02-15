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Galatasaray, Igor Tudor’u KAP'a bildirdi

Galatasaray, Teknik Direktör Igor Tudor ile anlaştığını KAP’a bildirdi. Sarı-kırmızılılar Tudor'un eski kulübüne de 150 bin Euro fesih bedeli ödeyeceğini açıkladı.

Galatasaray, Igor Tudoru KAPa bildirdi

15 Şubat 2017 17:49

Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yollarını ayırmasının ardından Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp Hırvat teknik adam için sezon sonuna kadar net 400 bin Euro, 2017-2018 sezonu için net 1 milyon Euro ücret ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray’dan konuyla ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü için, şirketimiz ile Igor Tudor arasında 2016-2017 sezonu kalan bölümü ve 2017-2018 sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır:

2016-2017 sezonu için net 400 bin Euro
2017-2018 sezonu için net 1 milyon Euro

Buna ek olarak, teknik direktöre her bir sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından doğrudan katılım hakkı kazanıldığı takdirde net 200.000 Euro, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılım hakkı kazanıldığı takdirde net 100 bin Euro ve 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası kazanıldığı takdirde net 50 bin Euro prim ödenecektir.

Galatasarayda Igor Tudor imzalıyor Tudor imzalıyor!

Ayrıca Igor Tudor'un eski kulübü ile olan sözleşmesine istinaden ödenmesi gereken 150 bin Euro fesih bedeli şirketimiz tarafından Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği'ne ödenecektir."
 

Etiketler: galatasaray, Igor Tudor


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