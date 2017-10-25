Galatasaray ikinci galibiyetini aldı

Galatasaray maça Işıl Alben - İrem Naz Topuz - Özge Kavurmacıoğlu - Jelena Dubljevic - Gintare Petronyte beşiyle başladı.

Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken ilk dört dakikalık bölümü Bourges Basket 8-4 önde geçti. İlk periyot 21-18 Bourges Basket’in üstünlüğüyle tamamlandı İkinci çeyrek Jelena Dubljevic’in basket faulüyle geldi ve skor 21’de eşitlendi. SOnrasınra 6-0’lık seri yakalayan ev sahibi durumu 27-21’e getirdi. Quigley’den gelen basketlerle nefes alan sarı-kırmızılılar çeyreğin bitimine altı dakika kala 29-24 gerideydi. Bu bölümde sahneye yeniden çıkan Quigley üst üste 5 sayı kaydederek durumu 29-29’a getirdi. Ancak rakibimiz buna 6-0’lık seriyle yanıt verince başantrenörümüz Marina Maljkovic molasına başvurdu (35-29). Mola dönüşünde Epoupa - Quigley ikilisinin basketleriyle farkı kapatan Galatasaray, soyunma odasına 37-36 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe Quigley’den gelen 5 sayıyla başlayan sarı-kırmızılılar üç dakikada skoru 41’de eşitledi. Sonrasında Dubljevic ve Quigley ile üst üste 4 sayı bulan takımımız 41-45 öne geçerek rakibine molayı aldırdı. Mola dönüşünde Bourges Basket 5-0’lık seriyle 46-45 öne geçse de bu bölümde Petronyte’den gelen basketlerle sarı-kırmızılılar son üç dakikaya 46-49 önde girdi. Son bölümler başa baş mücadeleye sahne olurken Bourges Basket final periyoduna 54-53 önde girdi. Son çeyrekte büyük çekişmeye sahne olurken, Galatasaray salondan 74-72 galip ayrıldı.